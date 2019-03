La qualif' ou la crise, voilà comment résumer très simplement l’enjeu de ce 8e de finale retour de Ligue des champions pour le Real Madrid. Malgré une victoire (2-1) à l’aller que l’on qualifiera de chanceuse, les hommes de Santiago Solari accueillent l’Ajax d’Amsterdam dans un contexte tendu, après ces deux récentes défaites dans le Clasico (en demi-finale de Coupe du roi et en Liga). Le Real a d’ores et déjà dit adieu à la course au titre en championnat et il ne reste plus que la C1 pour sauver les meubles. Sur le papier, la mission de ce soir ne s’annonce pas des plus compliquées, mais comme le foot se joue aussi (surtout ?) dans les têtes, les Madrilènes ne veulent pas se dire que la qualif' est déjà dans la poche. D’autant qu’au match aller aux Pays-Bas, les joueurs de l’Ajax avaient réalisé un superbe match avant de se faire punir par le froid réalisme espagnol. On suivra également d’un œil le Dortmund-Tottenham (0-3 à l’aller) et, en fonction du scénar', il n’est pas impossible qu’on s’y plonge en profondeur si jamais les Allemands venaient à renverser la tendance.

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 20h20-20h30 pour lancer cette belle soirée de Ligue des champions.