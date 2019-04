FOOTBALL Deux phrases de Pogba sur le Real, une réponse de Zidane, et forcément la machine s'emballe

Paul Pogba et Ole Gunnar Solskjaer lors de Cardiff-Manchester United, le 22 janvier 2019. — Kieran McManus/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Paul Pogba jouera «un rôle très important» dans l'avenir des «Red Devils», a estimé lundi l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, balayant ainsi les rumeurs d'un transfert au Real Madrid après les louanges de Zinédine Zidane samedi. Fin mars, en rassemblement avec l'équipe de France, le milieu de terrain avait lui évoqué un «club de rêve», «un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot».

«C'est l'un des défis de la trêve internationale. Les joueurs sont disponibles tout le temps, c'est un environnement différent et c'était plus une discussion générale. Paul est un homme très gentil et poli, il a répondu à une question générale», a tempéré Solskjaer lundi en conférence de presse, avant le match décalé de Premier League contre Wolverhampton mardi.

Ole Gunnar Solskjaer prolonge son contrat avec Manchester United via @20minutesSport https://t.co/28vREdztTb — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 28, 2019

Samedi, Zidane, de retour aux commandes à Madrid, avait loué en Pogba «un joueur vraiment différent», rappelant que le champion du monde «a toujours dit que le Real était un club qui l'intéressait beaucoup».

«Bien sûr, Zidane est une icône en France. Zidane est un entraîneur fantastique, c'était un joueur fantastique, j'ai joué contre lui. Alors Paul a poliment répondu à cette question. Mais il est heureux ici. Il va jouer un rôle très important ici», a insisté Solskjaer. «J'ai toujours dit que je voulais construire mon équipe autour de lui et ça n'a pas changé», a rappelé le Norvégien, confirmé jeudi pour trois ans à la tête de Manchester United.