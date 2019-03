Paul Pogba et Ole Gunnar Solskjaer lors d'un match de Manchester United à Chelsea en FA Cup, le 19 février 2019. — Dave Shopland/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Arrivé en tant qu’intérimaire, Ole Gunnar Solskjaer est bien parti pour s’installer sur la durée sur le banc de Manchester United. Les échos de la presse anglaise vont en ce sens en tout cas, surtout depuis l’inespérée qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais si le coach norvégien reste, c’est pour rebâtir une équipe très compétitive, et pour cela il compte s’appuyer sur deux hommes, rapporte le Telegraph : Paul Pogba et Marcus Rashford.

Si le second devrait signer un nouveau - et lucratif - contrat avec MU, la situation du premier est plus complexe. Sa petite phrase prononcée à Clairefontaine - « le Real Madrid est un club de rêve pour tout le monde » - n’est pas passée inaperçue en Angleterre, d’autant que l’arrivée de Zidane a relancé les spéculations.

MU est en position de force, en tout cas. Pogba a encore deux années de contrat, plus une autre en option que le club peut lever. Et Solskjaer entend « renforcer l’équipe, pas perdre des joueurs clé », rappelle le quotidien britannique. Côté arrivées, dans l’idéal, Super Sub voudrait rapatrier Jadon Sancho, le petit prodige anglais évoluant au Borussia Dortmund. Mais les Allemands ne sont pas vendeurs. C’est marrant comme trois mois avant le début du mercato, personne n’annonce qu’il compte lâcher ses meilleurs joueurs.