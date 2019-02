Si on ne s’inquiétait pas encore tout à fait, c’est désormais chose faite. Injouable ou presque depuis le départ de José Mourinho au mois de décembre, Manchester va recevoir Paris avec un baromètre confiance sur le point de déborder. Les Mancuniens ont plié leur déplacement à Fulham en moins de 20 minutes samedi, grâce à un duo Martial-Pogba au-dessus des étoiles (0-3).

Le milieu tricolore a ouvert le score sur une mine du gauche depuis le coin de la surface, avant que son coéquipier ne double la mise sur un rush étourdissant depuis la ligne des 50 mètres, un peu à la Titi Henry des grandes années. Pogba a même soigné ses statistiques avec un penalty en fin de match. Auteur de son 11e but cette saison, son record, "La Pioche" est pile le milieu de terrain qu’il manque au PSG en ce moment. Pas trop hâte d’être à mardi, coup.

Since Ole Gunnar Solskjaer’s first game in charge on Dec 22nd, Paul Pogba has been directly involved in more Premier League goals than any other player.



7 goals, 5 assists🔥#FULMUN #bbcfootball pic.twitter.com/u2t6fsU5AY