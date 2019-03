Paul Pogba est en feu — PAUL ELLIS / AFP

Deux semaines après le comeback de United, Paul Pogba a retrouvé quelques joueurs parisiens éliminés par son équipe en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match aller, Pogba avait vécu la qualification de Man U depuis les tribunes, mais avait fêté comme il se doit la victoire (3-1) des siens.

Présent en conférence de presse ce mercredi, le milieu mancunien assure pourtant que les joueurs des deux équipes n’ont pas tant parlé que ça de ce match si particulier : « Oui on en a un peu reparlé. C’est normal, on reparle souvent de nos derniers matchs. C’était un match important, je jouais contre mes amis. Maintenant on se retrouve ici. On a parlé du match, des détails, de ce qui s’est passé après, sans plus. On se taquine un peu mais tout est dans le respect franchement. »

« Ils sont dégoûtés »

Reste que si lui parvient à en rigoler, pour les Parisiens, c’est visiblement toujours un peu compliqué, explique le milieu français. Le champion du monde a d’ailleurs tenu à prendre la défense de Presnel Kimpembe, coupable de la main qui a offert le pénalty à Marcus Rashford, en toute fin de match.

« Ils sont dégoûtés, continue Pogba. Maintenant c’est passé. Ils ont encore des matchs dans la saison, c’est derrière tout ça. Kim (pembe), franchement, c’est un homme qui est fort mentalement. Ce qui s’est passé en C1, ça arrive. Il a fait une main. Il ne faut pas oublier qu’au match aller, il délivre le PSG. On a tendance à oublier les bonnes choses. Et il en a fait des bonnes choses ! »