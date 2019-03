FOOTBALL Zidane et Pogba dans la même équipe, on paierait cher pour voir ce que ça pourrait donner

Zizou, lors de son retour sur le banc du Real Madrid. — GABRIEL BOUYS / AFP

Si on était dans le jeu Fifa, Zidane irait directement sur la page « calendrier » et avancerait automatiquement jusqu’à la fin de la saison pour rapidement tourner la page de cette année ignoble pour le Real et entamer son nouveau cycle victorieux, avec les nouvelles stars qu’il a choisies.

Parmi elle, l’une revient avec beaucoup d’insistance : Paul Pogba. Et comme la planète entière sait que le Real va faire sauter la banque cet été et ruiner l’empreinte carbone du club avec de nombreux vols à destination de Madrid, le nouveau coach du Real n’a même pas fait semblant de nuancer son intérêt pour La Pioche.

La danse du ventre de Zizou

« J’aime beaucoup ce joueur et ça n’est pas nouveau. Je le connais personnellement, donc je peux en parler naturellement. C’est un footballeur différent des autres, de ceux qui apportent sur un terrain ce que peu de joueurs sont capables d’apporter. Il y a des milieux de terrain qui savent défendre, d’autres qui savent attaquer, des attaquants qui savent défendre… Et bien lui sait tout faire », a lancé Zizou en conférence de presse.

Zidane : "J'aime beaucoup Pogba, ce n'est pas nouveau. C'est un joueur vraiment différent qui apporte ce que peu de joueurs apportent. Il est capable de tout faire [...] Il a toujours dit que Madrid l'intéressait et qu'après son expérience à MU, il y avait cette possibilité" pic.twitter.com/nGftCLcIjb — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 30, 2019

Histoire d’être sûr que le message était bien passé, Zinédine Zidane a officiellement lancé l’opération « Pogba au Real » : « Il faut respecter le fait qu’il soit à Manchester. Mais si un jour il y a une possibilité après Manchester United pour lui, il a toujours dit, il m’a toujours dit, que Madrid était le club qui l’intéressait beaucoup. Mais surtout pour le Real plus que pour Zidane. Il l’a toujours dit, après Manchester, pourquoi pas cette possibilité-là… » C’est vrai ça, pourquoi pas ?