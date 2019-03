Ludovic Blas a délivré Guingamp face à Dijon. — Fred TANNEAU / AFP

Sacrée gueule de bois pour certains Normands ! Le petit calva de la veille a encore dû mal passer ce dimanche matin. Hier soir, le Stade Malherbe de Caen a subi une véritable humiliation face à Saint-Etienne dans son stade d’Ornano. Une défaite 5 à 0 qui envoie les joueurs de Fabien Mercada (ou Roland Courbis au choix) à la dernière place de la Ligue 1.

🎙 Fabien Mercadal "Cette soirée nous fait très mal. J'ai la même analyse que les supporters." #SMCaen #TeamSMC #SMCASSE pic.twitter.com/jolkniBCW4 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) March 16, 2019

Une place que Guingamp quitte pour la première fois depuis la 3e journée de championnat grâce à sa victoire face à Dijon dans le match de la peur au Roudourou. Les Bretons peuvent dire merci à Ludovic Blas qui a transformé un penalty sur lequel le gardien bourguignon n’est pas exempt de tout reproche ! Ce succès permet aux joueurs de Jocelyn Gourvennec de doubler leurs adversaires du soir et de remonter à la place de barragiste. De son côté, Dijon est maintenant 19e.

Une course à trois pour le maintien ?

L’autre enseignement dans ce bas de tableau, ce sont les sept points d’écart entre Guingamp barragiste et Amiens, 17e, qui a obtenu un bon match nul à Angers. On se dirige donc vers une course à trois dans cette lutte pour le maintien.