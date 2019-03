Money, money, money… Adrien Rabiot n’était donc pas le seul à avoir été sanctionné financièrement pour le drama vécu avant le match contre Marseille, en octobre dernier.

Selon L’Equipe, « Kylian Mbappé s’est vu retirer près de 180.00 euros de sa prime d’éthique ». Le Parisien était arrivé en retard à la causerie d’avant-match, parce qu’il regardait la rencontre entre Barcelone et le Real Madrid, avec Adrien Rabiot.

La prime d’éthique permet notamment à un club de sanctionner financièrement un joueur. Verratti avait ainsi vu une partie de sa prime retirée en novembre dernier, après avoir été arrêté en état d’ivresse.

Certains refusent donc de comprendre que plus la prime d'éthique est élevée plus c'est un moyen de sanctionner le joueur et non de le récompenser.

Rien à voir avec les primes de but ou de titre.

La prime d'éthique vient amputer le salaire fixe pour pouvoir infliger des "amendes".