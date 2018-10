Au piquet: Mbappé et Rabiot sanctionnés et mis sur le banc contre l'OM à cause d'un retard à la causerie d'avant-match

Les choses sont claires : avec Thomas Tuchel, il n’y a plus de passe-droit qui vaille au PSG. En voyant que le coach allemand avait choisi de mettre Adrien Rabiot et Kylian Mbappé sur le banc dans le Classique contre l’OM, on a fait les gros yeux. Puis on s’est posé des questions.

OM-PSG EN DIRECT: Le PSG sans Mbappé ni Rabiot, Tuchel a sanctionné... Suivez OM-PSG en live avec nous https://t.co/dkVwSOW46I via @20minutesSport pic.twitter.com/6agQ47CPY8 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 28, 2018

Et c’est finalement Canal + qui nous a donné la réponse : arrivés à la bourre lors de la causerie d’avant-match, les deux joueurs parisiens ont été priés de s’asseoir sur le banc au coup d’envoi alors qu’ils étaient censés être titulaire. Se priver d’un joueur comme Mbappé ​ pour une histoire de mini-retard, c’est ce qui s’appelle faire passer un message. On parie que ça ne se reproduira plus cette saison ?

A.L.G.