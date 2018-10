Kamoulox: Jérémy Morel va disputer la CAN 2019 avec Madagascar

Jérémy Morel lors du match entre le Dinamo Zagreb et Lyon le 22 novembre 2016. — AFP

Jérémy Morel à la CAN, celle-là on ne l’avait clairement pas vue venir. Selon Goal.com, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais a accepté de jouer avec la sélection de Madagascar, qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations en juin prochain. Cette idée trottait dans la tête du coach français Nicolas Dupuis, à la tête des Baréas depuis mars 2017, qui expliquait récemment vouloir « boucler très vite le dossier d’un défenseur polyvalent et expérimenté ». L’homme mystère se nommait donc Jérémy Morel, dont le papa est né à Madagascar.

Jeremy Morel va jouer la CAN.



Même dans les cerveaux les plus malades, cette phrase n'a jamais été imaginée. https://t.co/O49LtUQmZ3 — Charly M. (@SeriousCharly) October 26, 2018

Qualifiée pour la première fois de son histoire à la CAN, Madagascar profite d’une politique de recrutement extérieur pour se bâtir une sélection capable de regarder les cadors du foot africain dans les yeux. Après avoir fait venir cinq joueurs réunionnais dans son équipe lors de la phase de qualifications, les Baréas poursuivent donc leur quête de footballeurs expérimentés. Goal nous apprend qu’après Morel, le Strasbourgeois Ludovic Ajorque et le gardien d’Angers Zacharie Boucher pourraient à leur tour rejoindre la sélection. Il faut dire que, sur le papier, la perspective de disputer une CAN rend la chose assez attractive.