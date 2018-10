Lyon: «Les besoins sur ce poste sont évidents»… Pourquoi les gardiens de but vont avoir leur propre académie

Daniel Jaccard, ici au stade Alexandre Morin de Ménival, où il encadrera des entraînements de son académie chaque lundi à partir du 5 novembre. — Jérémy Laugier/20 Minutes

L’Académie des gardiens lyonnais va vivre sa première séance d’entraînement le lundi 5 novembre au stade Alexandre Morin de Ménival (Lyon 5).

Le créateur de cette nouvelle académie de football à Lyon, Daniel Jaccard, a été formé à l’OL avant d’évoluer notamment à Bastia, Lyon Duchère, Grenoble et MDA Foot (National 2) aujourd’hui.

A 33 ans, il veut par le biais de ce projet « enseigner les ficelles du métier » aux gardiens de but en devenir.

Avec les structures Elite Jeunesse Football Academy et l’Académie Mehamha, Lyon faisait déjà figure de précurseur en France concernant les structures de football hors clubs. Une tendance confortée par l’arrivée de l’Académie des gardiens lyonnais, qui va connaître sa première séance d’entraînement le 5 novembre. Daniel Jaccard (33 ans), formé à l’OL à partir de 14 ans, et passé par Bastia, Lyon Duchère, Grenoble et désormais Chasselay (MDA Foot en National 2), est à l’initiative de ce premier projet consacré à ce poste si spécifique dans la région.

Depuis une dizaine d’années et parallèlement à sa carrière de joueur « au très haut niveau amateur » (sous contrat fédéral), Daniel Jaccard a pu entraîner les gardiens de clubs comme Craponne, Saint-Priest ainsi que les féminines de l’OL. Il a également pris part à plusieurs missions pour les instances régionale et départementale. Après avoir validé son diplôme d’entraîneur (DES) et son certificat d’entraîneur de gardiens de but de haut niveau, ce Lyonnais s’est lancé sur ce projet d’académie.

Zoom sur un coach qui a compté pour @daniel_jaccard resp @DesAcademie,il à pratiqué une 50ne de séances sous ses ordres entre 03 et 05:Il m’a appris les hautes responsabilités qui sont placées sur 1GDB .Jo a eu 3/4 derniers gardiens titu @equipedefrance lesquels?#pasdehasard 💪 pic.twitter.com/xuNKRtZ9RL — Academie des Gardiens Lyonnais (@DesAcademie) October 14, 2018

« Pas la prétention de faire de tous ces jeunes des footballeurs pros »

« Mon parcours m’a permis d’identifier que le football avait beaucoup évolué mais que l’évolution des éducateurs de gardiens de but n’était pas allée à la même vitesse que le reste », pointe Daniel Jaccard, qui a notamment été entraîné par Gilles Rousset et Joël Bats à l’OL puis par Eric Durand à Bastia. Selon lui, trois structures possèdent le même niveau de compétences que le sien en termes de formation de gardiens de but dans la région : l’OL, le pôle espoir de la Ligue en U14-U15 et le FC Villefranche (National).

« Je n’ai pas la prétention de faire de tous ces jeunes des footballeurs professionnels mais ils vont progresser, confie Daniel Jaccard. Je vais leur enseigner des ficelles du métier, j’ai plein de choses à donner et je veux mettre mes compétences au profit de mon secteur, auquel je suis très attaché. » Accompagné d’Alan Jafari et de Nassim Torche, eux aussi gardiens à MDA, celui-ci attend au moins une vingtaine de footballeurs (de U10 à seniors) « de niveau départemental à très haut niveau régional », chaque lundi à partir du 5 novembre au stade Alexandre Morin de Lyon Ménival (5e).

« Un travail complémentaire des clubs »

Des petits groupes de trois à quatre gardiens seront constitués pour optimiser sa « méthode de travail » sur ce poste si particulier, auquel seulement deux structures comparables se consacrent pleinement en France, à Cavaillon (Vaucluse) et Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). Conscient de la mauvaise image accompagnant parfois ces nouvelles académies auprès des clubs, Daniel Jaccard a tenu à leur présenter sa démarche en amont et son ambition « d’ancrer cette structure au sein de notre territoire ».

#Rediff Lyon: «Un travail plus en profondeur qu'en club»... Comment deux académies ont conquis les jeunes joueurs https://t.co/Bj4vADwXHL pic.twitter.com/Df4yqKOcqr — 20 Minutes (@20Minutes) October 13, 2017

« Les acteurs majeurs dans le football, ce sont les clubs, rappelle-t-il. Je souhaite proposer un travail complémentaire et mon projet est pour le moment plutôt bien accueilli par les clubs avec lesquels je rentre en contact, surtout que les besoins sur ce poste sont évidents. »

Un projet soutenu par Coupet et Bouhaddi

A ce niveau, Daniel Jaccard a été gâté durant sa propre formation, avec notamment une cinquantaine de séances avec les pros durant les années 2000 aux côtés de Grégory Coupet. Resté proche de l’actuel entraîneur des gardiens du groupe professionnel de l’OL, il est soutenu dans son aventure, avec une vidéo à l’appui.

@DesAcademie by @daniel_jaccard #work #progress #légendes pic.twitter.com/u5XNi8zBWJ — Academie des Gardiens Lyonnais (@DesAcademie) October 8, 2018

« Tout comme Sarah Bouhaddi, Greg me suit à fond dans mon projet, apprécie Daniel Jaccard. Ça signifie beaucoup car ils sont les gardiens légendaires de l’OL ». D’autres suivront peut-être un jour leurs traces grâce à son Académie des gardiens lyonnais.

Entraînements le lundi de 18 heures à 19h15 (de U10 à U13) et de 19h15 à 20h30 (toutes les catégories au-dessus d’U13) au stade Alexandre Morin (Lyon 5e). Engagement possible sur deux mois. Renseignements au 06.28.48.75.08.