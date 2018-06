LDC: Buffon écope de trois matchs de suspension pour ses propos sur l’arbitre de Real-Juventus

Gigi Buffon, hors de lui, écope d'un carton rouge, contre le Real. — Francisco Seco/AP/SIPA

Il fallait s’en douter. Buffon, après s’être pris un carton rouge, insulter l’arbitre dans la presse, et s’être montré un peu trop proche de lui en lui criant dessus en plein match, risquait quelques matchs de suspension pour son comportement lors du quart de finale Real-Madrid-Juventus.

Buffon suspendu pour 3 matchs par l'UEFA suite à ses déclarations après Real Juve pic.twitter.com/7AvJxvFIRE — FrSerieA (@FrSerieA) June 5, 2018

Et ça n’a pas loupé, puisque la sanction vient de tomber, et ce sera trois matchs de suspension en Ligue des champions pour le portier italien. Une sanction plutôt clémente, histoire de ne pas trop égratigner la légende. Bon, et en plus, si Buffon signe à Paris, cela permettra à Areola de jouer trois matchs en Coupe d’Europe la saison prochaine, donc tout le monde est content.