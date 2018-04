LDC: «Buffon doit se calmer s'il veut entraîner un jour», prévient le chef des arbitres italiens

Après un carton rouge, voilà un avertissement pour Gigi. — Marca/SIPA

Buffon est-il en train d’écorner sa fin de carrière ? Connu pour sa classe sur le terrain, le gardien italien n'en finit pourtant plus de pleurer et de s'énerver depuis le penalty accordé au Real Madrid face à la Juventus à la dernière minute du match de Ligue des champions.

Gianluigi Buffon : "L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vu" pic.twitter.com/F7rEuI02pN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 11, 2018

Un énervement qui commence à lasser, et qui pourrait lui coûter cher. Le président du syndicat des arbitres italiens a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme, rappelant que le gardien devrait tempérer ses propos envers les arbitres, s’il veut se tourner vers une carrière d’entraîneur.

🎙 Buffon : "L'arbitre a été un tueur, un animal" pic.twitter.com/QtPKeR56iH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2018

« Buffon est un grand champion qui, je l’espère, aura une grande carrière de manager », a confié Marcello Nicchi sur une radio italienne. « Mais à un certain niveau, il faut faire attention à ce que vous dites. Il y a toujours des enfants qui écoutent. Les arbitres ne peuvent pas être menacés, ni avant, ni pendant, ni après le match. » Buffon avait en effet qualifié l’arbitre de meurtrier, ayant un sac-poubelle à la place du cœur. Vivement que le légendaire gardien italien brille à nouveau sur les terrains et non plus dans les déclarations tapageuses. Keep calm and play football.