Real-Juventus: L'arbitre du match aller avait-il oublié un péno pour la Juve?

Alors péno ou pas péno ? — Capture d'écran

Après avoir parlé de viol, de crime et de sacs-poubelle suite au penalty accordé par l’arbitre à la dernière seconde du match Real Madrid-Juventus, les Turinois ont quand même réfléchi à deux-trois arguments un peu plus solides à avancer devant les caméras…

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 #JUVRMA

⚽ Le Real Madrid corrige la Juventus 3-0 !

💥 Un doublé pour Cristiano Ronaldo avec un retourné acrobatique magistral !

⚡ Marcelo participe à la fête

❌ Dybala expulsé !https://t.co/bUH09w7Dia — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2018



En première ligne, il y a cette action litigieuse à l’aller à la 92e, où Cuadrado se fait tacler par Carjaval dans la surface de réparation alors qu’il avait la balle. Pour la plupart des Turinois, en prenant en compte que cette action n’avait pas été sanctionnée par l’arbitre du match aller, l’arbitre du match retour n’aurait pas dû siffler penalty sur l’accrochage entre Benatia et Vazquez.

Vous pouvez admirer notre superbe capture d’écran en 1080p sur Youtube et passer de nouvelles longues heures stériles à débattre avec vos potes pour savoir si oui ou non la Juve s’est fait voler. Pour l’avoir vu, revu et encore revu, l’action est quand même loin d’être claire, mais c’est vrai que niveau plaidoyer, c’est

Nous, on relancera d’un superbe : « Le but de l’égalisation d’Isco refusé pour hors-jeu n’était absolument pas hors-jeu. » Et ouais !