PSG: Après la rumeur Buffon, Areola annonce qu'il veut rester le gardien n°1 (sinon il pourrait partir)

Aréola face à la rumeur Buffon au PSG. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Alors que son club serait en contact avec le monument de la Juventus Turin Gianluigi Buffon, le gardien du PSG Alphonse Areola a fait savoir dans un entretien au Parisien, publié samedi, qu’il n’entendait pas jouer les doublures à Paris mais voulait « rester numéro 1 ».

Mercato: Selon plusieurs médias, le PSG aurait fait une proposition de contrat à Gianluigi Buffon https://t.co/jEYoGRsSnZ via @20minutesSport pic.twitter.com/aKlYiGIQIt — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 18, 2018

A la question, « vous voulez rester numéro 1, sinon rien ? », Areola a répondu : « C’est ça. Parce que si je ne reste pas le numéro 1, cela voudrait dire que la saison que je viens de faire n’aura servi à rien. Je pense avoir montré cette saison que j’ai le niveau justement pour être le gardien numéro 1. ».

Le Mondial d’abord

Quant à savoir s’il restera à Paris la saison prochaine, alors qu’il est en fin de contrat en juin 2019, il a expliqué que « la suite de (sa) carrière au PSG se réglera après la Coupe du Monde », pour laquelle il a été convoqué jeudi par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps.

« Pour l’instant, je n’ai pas fait le point avec les dirigeants. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire. Une chose est sûre : si on me donne l’occasion de rester au PSG, j’accepterai sans hésiter », expose-t-il. « Maintenant, si on ne permet pas de garder le même temps de jeu, les choses seront forcément différentes. » Elles devraient donc vraisemblablement être différentes.