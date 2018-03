Barça-OL: But litigieux, match moyen mais demie contre Manchester City… «Le niveau se resserre», constate Mbock

Amandine Henry, Griedge Mbock, Lucy Bronze et toutes les Lyonnaises se jettent sur l'unique buteuse du match Eugénie Le Sommer. — Josep LAGO / AFP

L’OL l’a encore emporté sans vraiment convaincre, ce mercredi à Barcelone (0-1).

Qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions, les joueuses de Reynald Pedros retrouvent Manchester City dans un mois.

Sacré à quatre reprises depuis 2011 en Ligue des champions, l’OL a souvent été bien plus conquérant qu’à Barcelone ce mercredi. Mais quasiment jamais inquiétées (17 tirs à 2), les Lyonnaises ont assuré l’essentiel en remportant leur quart de finale retour (0-1), six jours après le 2-1 de l’aller à domicile.

Dans une rencontre assez terne, l’éclair est venu d’Eugénie Le Sommer. Sur un corner de Dzsenifer Marozsan, l’attaquante des Bleues a signé un coup de tête ayant, d’après l’arbitre, franchi la ligne avant d’être renvoyé par une joueuse du Barça (0-1, 62e). Un coup du sort litigieux qui en dit long sur les difficultés de cet OL à se libérer durant ses deux confrontations face aux Catalanes.

« On a puisé dans nos réserves mentales »

« On savait qu’on n’était pas à l’abri pour ce match, a reconnu Amel Majri sur OLTV. Le Barça nous attendait et visait le hold-up. On a puisé dans nos réserves mentales. » Un mental qui a encore tenu le coup, tout comme une rigueur défensive impeccable. « On voulait bloquer le cœur du jeu et nous avons été très disciplinés, appréciait Reynald Pedros. On n’a jamais perdu le fil. »

Son équipe devra tout de même monter en puissance d’ici un mois et des retrouvailles en demies contre Manchester City (3-1, 0-1 la saison passée au même stade de la compétition). « On sait que Manchester City est encore plus solide que Barcelone, estime Griedge Mbock. Le niveau se resserre. » Ce constat devra pousser les Lyonnaises à se sublimer pour aller décrocher une troisième Ligue des champions consécutive, le 24 mai à Kiev.