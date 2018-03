OM-OL: Zambo Anguissa «veut exploser Lyon», et ça ne plaît pas du tout à Aulas

Zambo Anguissa et Sanson lors de Lille-OM, le 29 octobre 2017. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

« Le match est lancé », comme on dit dans ces cas-là. A la veille du choc entre l'OM et l’OL, décisif pour la 3e place de Ligue 1, dimanche, Franck Zambo Anguissa a exprimé à sa manière la grande motivation des Marseillais. « On a envie de gagner. Pardonnez-moi d’être vulgaire, mais on veut les exploser, leur montrer qu’on est chez nous et qu’on y fait la loi », a dit le milieu olympien dans la Provence.

Bien sûr, « ça n’empêche pas de les respecter », a-t-il ajouté. Cette déclaration n’a en tout cas pas échappé à Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL n’a pas aimé et l’a fait savoir sur Twitter, interpellant la LFP sur les tensions pouvant déboucher selon lui de ce genre de propos. « Il ne faudrait pas que le match ressemble à celui du 20/09 2015 où le match avait été interrompu sous la potence de Mathieu Valbuena dans un contexte de violence jamais atteint ! », a-t-il écrit.

OM | Frank Anguissa : "Lyon ? On veut les exploser" | La Provence @OL @LFPfr il ne faudrait pas que le match ressemble à celui du 20 /09 2015 où le match avait été interrompu sous la potence de Mathieu Valbuena dans un contexte de violence jamais atteint ! https://t.co/J079KQvGzv — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 17, 2018

JMA fait référence à la potence à l’effigie de Mathieu Valbuena brandie au Vélodrome il y a deux saisons. Le retour de l’ancien Marseillais avait cristallisé les tensions, entre bronca, tacles violents, jets de projectiles et donc cette marionnette pendue qui avait choqué tout le monde.

Le public avait explosé à l’heure de jeu après un penalty non sifflé en faveur des Marseillais, entraînant l’interruption du match pendant 20 minutes. L’OM avait été sanctionné de deux matchs à huis clos partiel.