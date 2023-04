Pas content, pas content. Ferrari a fait appel de la sanction de 5 secondes de pénalités infligée à Carlos Sainz au GP d’Australie dimanche, qui a fait reculer l’Espagnol de la quatrième à la douzième place, hors des points. Sainz « était désespéré dimanche », a témoigné le patron de l’écurie italienne Frédéric Vasseur, « nous avons déposé une demande de révision de la décision. Nous l’avons envoyée à la FIA ».

Cet incident a été catastrophique pour Ferrari, qui avait déjà perdu Charles Leclerc sur accident dès le premier tour de course. Sainz a été sanctionné pour avoir tassé l'Aston Martin de Fernando Alonso et avoir envoyé l’ancien champion du monde en tête-à-queue. Alonso a cependant terminé troisième de la course.

Vasseur réclame une égalité de traitement

Ferrari estime que Sainz a été traité plus durement que Pierre Gasly, pas sanctionné alors qu’il a accroché son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon en fin de course. Les deux Alpine ont dû abandonner.

« Nous espérons au moins avoir une discussion ouverte avec eux (les autorités de la FIA), a dit Vasseur. C’est aussi pour le bien de ce sport, pour éviter d’avoir ce type de décision où vous avez trois incidents sur le même virage et pas la même décision (…) Nous avons eu l’impression que l’incident entre Gasly et Ocon a été traité un peu différemment ».