Même équipe, même nationalité, même nombre de points ramassés. En l’occurrence, zéro. Les pilotes français d’Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont accrochés lors du Grand Prix d’Australie, troisième manche du championnat du monde de Formule 1 remportée par Verstappen.

Les deux pilotes se sont touchés lors du troisième départ arrêté donné dans ce GP, et ce, alors qu’ils étaient respectivement 5e et 10e et pouvaient espérer terminer dans le top 10 avec des points à la clé.

Gasly suspendu au prochain GP ?

« Il y avait des voitures partout, des voitures sorties, dont Pierre devant. Après il revient sur la piste, me serre un peu sur l’extérieur et je n’avais plus de place, donc on s’accroche » a expliqué Ocon au micro de Canal+ après la course, ajoutant que Gasly s’était « excusé » auprès de lui.





💬 "Tout va bien ! Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé."



💬 "Tout va bien ! Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé."



Une fin de course décevante pour Esteban Ocon et pour Alpine 😩#AusGP #F1 pic.twitter.com/45iegTf5pI — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 2, 2023



« Ils se sont excusés tous les deux », a rectifié le patron d’Alpine Otmar Szafnauer en point de presse, évoquant « le chaos à ce moment-là ». Alors qu’une enquête a été ouverte par la FIA pour faire la lumière sur cet incident, Szafnauer ne s’est pas montré inquiet pour Gasly, sous la menace d’une suspension au prochain Grand Prix d’Azerbaïdjan fin avril en cas de pénalité.