GP d’Arabie saoudite EN DIRECT : Sanctionné pour sa position au départ, Fernando Alonso cède la tête de la course à Sergio Perez…

09h00 : Hello les Minutos !

Salut tout le monde ! Encore plus jouissif que Drive to survive, il y a évidemment le live de chaque Grand Prix de Formule 1 que vous propose 20 Minutes. Ce dimanche, nous sommes avec nous sur le circuit de Djeddah en Arabie saoudite pour vous faire vivre la deuxième course de la saison qui démarrera à 18 heures. Non, ne vous emballez pas, on est tout comme vous plutôt dans notre canapé pour vous liver le doublé d’Alpine signé de nos Frenchies Pierre Gasly et Esteban Ocon. Oh ça va, on peut toujours rêver un peu nom de dzou. A moins de vivre très loin de la planète F1, vous vous préparez sans doute déjà psychologiquement à un nouveau doublé de Red Bull en début de soirée, tant Max Verstappen et Sergio Perez ont maîtrisé leur sujet tranquillou il y a deux semaines à Bahreïn. Mais attention, le champion du monde en titre a signé des qualifs catas et sera en 15e position sur la ligne de départ, très très loin de son coéquipier (1er). De quoi pimenter d'emblée ce Grand Prix, alors que les curiosités ne manquent pas, à commencer par la surprenante Aston Martin de l’éternel Fernando Alonso (3e à Bahreïn, 2e aux qualifs en Arabie saoudite), le réveil attendu de Mercedes et surtout de Ferrari, et donc notre écurie Alpine 100 % tricolore. Allez, on va vibrer, on s’y engagerait presque.

>> Rejoignez-nous dès 17h45 pour suivre l’avant-course, avant un départ programmé à 18 heures.