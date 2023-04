GP F1 d'Australie EN DIRECT : Le retour en force de Mercedes ? Suivez la course la plus tôt de la saison avec nous à partir de 6h45...

: Salut l’équipe, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce Grand Prix d’Australie avec nous, le plus tôt de la saison ! Le départ est prévu pour 7 heures, donc n’oubliez surtout pas de mettre vos réveils, sinon je vais me sentir seul ! Tout le monde voit encore une victoire RedBull, mais le meilleur tour chipé par Verstappen à Perez en Arabie saoudite pourrait bien faire apparaître les premières tensions. Derrière, Alonso pourrait bien continuer de dominer à lui seul Mercedes et Ferrari.

» Rendez-vous aux alentours de 6h45 pour suivre ensemble ce Grand Prix d’Australie, troisième manche de la saison de Formule 1.