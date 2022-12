Tandis que le groupe de Didier Deschamps continue de préparer sereinement le quart de finale de samedi contre l’Angleterre, les joueurs, eux, continuent de défiler en conférence de presse sans qu’on ait pu voir la bouille de Kylian Mbappé. Il faut se faire une raison, il y a peu de chance qu’il se présente devant nous du Mondial, à moins d’une victoire finale le 18 décembre prochain. On lui donne donc rendez-vous ce soir-là. En attendant, que s’est-il passé dans la vie des Bleus ? On regarde ça.









Rabiot et les médias, le début d’une histoire d’amour ?

C’était la deuxième fois qu’Adrien Rabiot passait sur l’estrade de la salle de presse du stade Jassim Bin-Hamad de Doha depuis le début de la compétition et le moins que l’on puisse dire, c’est que le garçon semble à l’aise dans l’exercice désormais. Faut-il y voir la preuve d’un Rabiot en paix avec lui-même et avec les médias ? Possible en effet. « C’est bien de pouvoir échanger, d’être entendu. Ce n’est toujours pas mon exercice favori mais il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi », a-t-il lâché en souriant. « Ça fait plaisir d’être reconnu », a reconnu l’ancien Parisien, qui nous a dit un temps avoir souffert de critiques qui, à son sens, ne méritait pas toujours.

Walker évoque Mbappé en conf

C’est devenu LE sujet de discussion numéro 1 d’un côté ou l’autre de la Manche : le duel des bolides entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. « C’est vrai que ce sont deux grands joueurs, Walker fait partie des meilleurs latéraux droit du monde, j’ai hâte de voir la bataille entre lui et Kylian », a expliqué Ibrahima Konaté en conf mercredi soir. Interrogé de son côté au sujet du buteur français, le joueur de City a tenté de calmer un peu la Mbappé-mania : « Je comprends pourquoi on se focalise sur ça, mais ce n’est pas Angleterre-Mbappé, c’est Angleterre-France. Il est un top joueur mais on ne joue pas au tennis, c’est un sport collectif. Ce sera un match dur, et je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge pour qu’il aille marquer. »





Il est "THE LAST WEAPON", le seul homme qui peut arrêter les guerres, éradiquer la pauvreté, et rattraper Kylian Mbappé. Kyle "superman" Walkerhttps://t.co/ml5AEzRPZo — J.Laloye (@Zonemixte) December 7, 2022







Mbappé is back

Le sujet aura occupé nos confrères anglais pendant 24 heures mais il va falloir que ceux-ci se rendent à l’évidence, absent de l’entraînement collectif mardi, Kylian Mbappé était bel et bien de retour avec le groupe le lendemain, preuve qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir comme nous l’avait laissé entendre le staff la veille. C’est donc un effectif au grand complet qui s’est entraîné à l’abri des regards, mercredi, sur le billard du stade Jassim-Bin-Hamad.

Le programme du jour

Conf de presse avec deux joueurs à 15h30, heure française, à suivre sur le live général de la Coupe du monde 2022 sur notre site, puis entraînement dans la foulée. Rien que te très classique.