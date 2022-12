Le coup de sifflet final de France-Pologne (3-1) était à peine donné que ça commençait déjà. « S’il y en a un qui est assez rapide pour le stopper, c’est bien Kyle Walker », lançait, le corps encore lessivé, Matty Cash. Le latéral droit polonais venait de passer l’après-midi en face-à-face presque permanent avec Kylian Mbappé. Sans être ridicule mais pas assez fort non plus pour étouffer le Français.

Qui le pourra ? Depuis dimanche et la qualification des Anglais face au Sénégal (3-0), un nom revient donc sans cesse : Walker. Oui, comme le personnage de Chuck Norris quand il prend ses habits de Ranger, sauf que celui-ci joue au foot. Mais à lire tout ce qui a été raconté sur l’arrière droit de Manchester City en quelques jours, on se demanderait presque lequel a le plus de superpouvoirs !









« Nous avons l’arrière droit parfait pour faire face à Mbappé : physique, vitesse, expérience », a déclaré l’ancien défenseur Gary Neville sur Sky Sports. « Pour moi, Kyle Walker est le seul défenseur sur la planète capable de se tenir face à Mbappé et de le défier à la course », y est aussi allé de son commentaire une autre légende de United, Rio Ferdinand.

N’en jetez plus… Si, Harry Redknapp en a remis une couche dans L’Equipe ce mercredi. « « Si je devais choisir dans n’importe quelle équipe du monde l’arrière droit pour jouer contre lui, je choisirais Walker », a lancé l’ex-manager de plusieurs clubs de Premier League, lui non plus pas avare de compliments pour le Citizen. « Walker est fort, très rapide, puissant, c’est le joueur qu’il faut contre Mbappé […] Il va tellement vite. Tu ne peux presque pas battre Walker à la course le long de la ligne […] Si je devais jouer ma vie sur un arrière droit, ce serait Walker. »

Sérieusement, on parle bien du n°2 des « Three Lions » là ? A en croire tous ces témoignages, le natif de Sheffield, 32 ans, serait d’un coup devenu l’homme sur qui toute une île compte pour stopper le crack de Bondy. LA référence absolue à son poste. Superman en short et crampons… Beaucoup de superlatifs pour, certes un très bon élément, mais peut-être pas non plus de taille à rivaliser avec celui que beaucoup présentent comme l’actuel meilleur joueur du monde.





Wait for Kyle… 😂🏖 @ManCity pic.twitter.com/BkHFoknNYI — City Xtra (@City_Xtra) July 17, 2021 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’ancien de Tottenham n’a d’ailleurs pas toujours eu la reconnaissance que voudraient lui accorder ses flatteurs actuels. Il n’a jamais fait partie des équipes types de la saison ces dernières saisons et n’est apparu que trois fois dans le onze de l’année en Angleterre (2012, 2017, 2018). Mais allez, le latéral faisait partie de la « team of the tournament » du dernier Euro.

Alors oui, il y a bien l’argument de sa vitesse. L’Anglais a été flashé à 36,7 km/h face au pays de Galles quand « Kyky » se traînait à 35 km/h contre la Pologne. Difficile quand même de comparer quand les deux ne se retrouvent pas sur la même ligne. Et quand ça avait été le cas, trois fois en Ligue des Champions, le duo ne s’était pas vraiment retrouvé l’un contre l’autre car Neymar évoluait à gauche. La rencontre s’était produite seulement sur quelques séquences, dont une largement partagée sur internet où on voit Walker rattraper Mbappé au Parc des Princes en demi-finale aller de C1 2021. Seul petit souci, le Parisien était d’abord à la lutte avec Ruben Dias et ne pouvait pas accélèrer tout de suite. Sur d’autres highlights, « KM » dépose d’ailleurs « KW » avant de centrer…

« Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter »

Mais peu importe, les images datent un peu. Dans quel état physique se présentera le défenseur dimanche ? Touché à l’aine, il avait été opéré début octobre et revient tout juste de blessure. Soit environ 150 minutes de jeu ces deux derniers mois pour « Karaoke Kyle » (son surnom de chanteur). Pour n’importe quel joueur, un manque de rythme serait évoqué. Pas en ce moment en Angleterre, où l’amour rend peut-être aveugle. La légende Gary Linecker avait même exhorté le sélectionneur Gareth Southgate à mettre au repos son n°2 avant les huitièmes de finale ! « Pourquoi faire jouer Kyle Walker alors qu’il est le seul arrière latéral de la planète capable de suivre Kylian Mbappé ? Je ne veux pas manquer de respect au Sénégal, mais vous devez le laisser au repos. »

Résultat, il a joué et a laissé apparaître quelques faiblesses face à l’ancien Messin Ismaïla Sarr. L’action la plus chaude des Lions de la Teranga est également partie de son côté, sauvée par un arrêt réflexe de Pickford devant Dia. Alors, est-il vraiment si fort ? Lui a l’air d’y croire. Interrogé ce jeudi à propos de Mbappé, Walker n’a pas baissé les yeux. « Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas », a-t-il lancé avant de verser dans la provoc' bon enfant : « Nous verrons samedi si, comme je l’espère, je suis le plus rapide. Qui sait ? » Tremblez Kyky et les Bleus, Kyle Walker est devenu Superman !