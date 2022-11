C’était fait, le Cameroun était éliminé de la Coupe du monde. Menés 3-1 par la Serbie, les Lions indomptables étaient complètement amorphes, bousculés par le collectif serbe. Et puis, il a fallu l’entrée de Vincent Aboubakar peu avant l’heure de jeu pour tout changer. Et, moins de dix minutes plus tard, l’ancien joueur de Lorient a inscrit le but de l’espoir.





Et quel but. Lancé en profondeur, l’attaquant de 30 ans se retrouve proche de la surface de réparation, crochète et, face au 2,02 m de Vanja Milinkovic-Savic choisit la solution la moins prévisible : une énorme louche qui touche le ciel de Doha avant de retomber dans les buts du gardien serbe. Dans un premier temps, Aboubakar est signalé hors-jeu, mais, grâce au VAR, le but camerounais est validé.





Le troisième meilleur buteur de l’histoire des Lions indomptables n’en est pas resté là. Il a également adressé une magnifique passe décisive pour Eric Maxim Choupo Moting, auteur de l’égalisation à 3-3. Et si c’était ça, la définition parfaite de « coaching gagnant » de la part de Rigobert Song ?