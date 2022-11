Cameroun - Serbie EN DIRECT : La fin de première période est dingue, les Serbes prennent l’avantage contre un Cameroun KO (1-2)...

Au moins, les choses sont claires avant cette rencontre. Tous les deux battus lors de la première journée de ce groupe G, le Cameroun et la Serbie n'ont plus le choix. Une nouvelle défaite et ce serait la porte, déjà, dans cette Coupe du monde. Pas vraiment l'objectif des Serbes, emmenés par le sélectionneur Dragan Stojkovic à la tête d'une génération prometteuse. Après les échecs de 2010 et 2018, ils ont toujours l'ambition de voir cette fois la phase à élimination directe. C'était également la mission du Cameroun, et même plus que ça, après les déclarations du président Eto'o. Il ne pensait peut-être pas vraiment que son équipe devrait gagner le Mondial, mais c'était une manière de dire qu'un quart de finale, meilleure performance de l'histoire des Lions Indomptables, devait maintenant être la norme. Il y a encore du boulot.

>> On se retrouve vers 10h30 pour lancer cette nouvelle journée comme il se doit, avec un coup d'envoi à 11 heures pour ce Cameroun-Serbie.