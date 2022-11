Corée du Sud - Ghana EN DIRECT : Le festival des Black Stars... Jordan Ayew s'est transformé en Pirlo...

: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette rencontre capitale entre la Corée du Sud et le Ghana, dont le coup d’envoi sera donné à 14 heures. Les valeureux Ghanéens ont été battus par le Portugal lors de leur premier match, malgré les deux premiers buts d’une sélection africaine dans cette Coupe du Monde, tandis que la Corée du Sud avait bien résisté face à l’Uruguay (0-0). Les deux équipes doivent absolument gagner pour conserver une chance de qualification pour les huitièmes de finale, alors que le Portugal affrontera l’Uruguay un peu plus tard (20 heures).

» Rendez-vous aux alentours de 13h30 pour suivre l’avant match ensemble, avec un coup d’envoi prévu à 14 heures.