Brésil - Suisse EN DIRECT : Vinicius tout seul mais imprécis, la Suisse tient... Suivez le match avec nous...

On tient la présence de R9 2022 et du R9 2002 dans ce match entre le Brésil et la Suisse 🤣🤣 #BRASUI pic.twitter.com/SLr2XJ0o94

Que tirez de tout ça ? Que la Seleçao a un brin dominé (on repense à Vinicius et sa reprise manquée) mais que ce n'est pas rentré

45e : On jouera une minute de plus. La Suisse obtient un corner... qui ne donne rien

27e : VINICIUS !!!! Trouvé au 2e poteau par un centre de Rafinha, le Madrilène est tout seul et tente une reprise. C'est cadré mais la reprise est un peu pourrie et Sommer intervient ! Première grosse alerte !

16h48 : On passe à la compo des équipes, avec deux gros changements du côté brésilien : neymar et Danilo out, Militao et Fred in.

16h36 : On espère qu'il y aura autant de spectacle dans cette rencontre que lors du Cameroun-Serbie (3-3) et le Corée du Sud-Ghana (2-3).