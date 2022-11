Coupe du monde 2022 EN DIRECT : La presse française se délecte grâce aux Bleus… Suivez la journée de mercredi avec nous

8h00 : Tut tut c'est l'heure !! Top départ d'une nouvelle journée de Coupe du monde sur 20 Minutes, avec ce live général destiné à absolument TOUT savoir sur ce qu'il se passe au Qatar. On va beaucoup parler des Bleus, évidemment, aujourd'hui, après la victoire d'hier soir 4-1 contre l'Australie. Mais pas que.

Grosse journée hier, avec l'énorme surprise créée par l'Arabie Saoudite face à l'Argentine et la victoire large mais un peu compliquée quand même de notre équipe de France contre l'Australie. Il y a de quoi dire donc ce matin, et puis ensuite on passera aux matchs du jour : Maroc-Croatie (11h), Allemagne-Japon (14h), Espagne-Costa Rica (17h) et Belgique-Canada (20h). Tous à suivre en live sur notre site, of course.

Et puis nos envoyés spéciaux Aymeric et William continueront à nous régaler, avec leurs articles made in Doha. Et au milieu de tout ça, on vous dévoilera de 1.000 infos et anecdotes (nombre non contractuel).

>> Pour savoir tout ce qui se passe au Qatar comme si vous y étiez (mais sans mettre la clim), c’est par ici