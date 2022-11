Espagne - Costa Rica EN DIRECT : Asensio double la mise, la Roja déroule tranquillement son football collectif (2-0)…

: Helloooooo les gens, grosse journée pour cet alléchant groupe E, avec donc Allemagne-Japon à 14 heures puis Espagne-Costa Rica à 17 heures. La Roja du Twitcheur en chef Luis Enrique fait clairement partie des outsiders sympas sur ce Mondial, après leur Euro plein de promesses l’an passé, conclu par une cruelle séance de tirs au but en demies contre l’Italie. Si la profondeur de banc ne sera a priori pas l’immense point fort de cette génération espagnole, il y a un onze de départ très compétitif, à l’image de son trident du milieu Busquets-Pedri-Gavi, superbe alliage d’expérience/vice et de jeunesse triomphante. On l’avoue, on a plus de doutes sur les autres postes, et notamment sur la capacité du trio offensif probable Olmo-Asensio-Morata à s’élever au plus haut niveau sur cette Coupe du monde. L’objectif du jour sera de ne pas manquer son départ contre un Costa Rica où l’indéniable référence reste Keylor Navas. Héros du Mondial 2014 (avec un incroyable quart de finale à la clé), l’expérimenté gardien de but n’est plus titulaire au PSG, mais on l’imagine bien retarder l’échéance au maximum cet après-midi.

» Rendez-vous par ici dès 16h30 les amis, avec un coup d’envoi à 17 heures.