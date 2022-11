Allemagne - Japon EN DIRECT : Kimmich sonne la révolte mais le Japon reste jusque-là très serein (0-0)…

: Helloooooo les amis, chauds pour les débuts de la Nationalmannschaft dans cette Coupe du monde 2022 ? On a hâte de voir ce que va donner cette génération allemande, huit ans après un superbe sacre au Brésil, mais aussi quatre ans après le fameux couac en Russie, avec une élimination dès la phase de poules. Attention au piège qui plus est, dans un groupe E qui compte l’Espagne, le Costa Rica, mais donc aussi le Japon, premier adversaire piège ce mercredi (14 heures). La bande à Hansi Flick présente quand même de belles garanties, et on pense à ce milieu Kimmich-Gündogan-Goretzka (miam miam), mais ça manque d’un bon vieux profil de flingueur des surfaces à la Miroslav Klose. Kai Havertz devrait être aligné cet aprem en pointe, mais ce n’est clairement pas son poste de prédilection. A noter que Leroy Sané est blessé pour ce premier match, et qu’on est curieux de découvrir cette jeunesse triomphante. On pense à Jamal Musiala (19 ans), incroyable avec le Bayern cette saison et probablement titulaire face au Japon, mais aussi devant à Karim Adeyemi (20 ans, Borussia Dortmund) et Youssoufa Moukoko (18 ans, Borussia Dortmund lui aussi). Vous l’aurez compris, on vous parle moins du Japon, déjà parce que les postes de latéraux sont toujours occupés par les ex-Marseillais Nagatomo et Sakai (ça n’annonce rien de bon ça), et car la star supposée de la sélection, Minamino (ex-Liverpool), est extrêmement décevante avec l’AS Monaco.

>> Le coup d’envoi est prévu pour 14 heures, et on vous retrouve pour notre part à 13h30 pour vous faire part des compos. A tout vite !