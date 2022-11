Alors que la tradition veut que le premier match de la Coupe du monde soit disputé par le pays qui accueille la compétition, le Qatar, qualifié en tant que pays organisateur, affrontera l’Équateur, qui a validé son billet en terminant 4e de la Zone Amérique du Sud. Ce match mettra aux prises deux équipes du Groupe A, dont le Sénégal et les Pays-Bas font aussi partie.

Cette rencontre a été avancée d’un jour, il y a quelques mois, afin de bénéficier de toute l’attention qu’elle mérite, notamment avec la cérémonie d’ouverture qui la précédera. Il faut dire que cette Coupe du monde au Qatar est très attendue, à tous les niveaux. Tant sur le plan sportif que politique. Et le show s’annonce grandiose, avec les noms de Shakira, BTS, Ozuna et Maître Gims qui ont fuité.

Suivez les actualités en direct de la coupe du monde et la première rencontre Qatar - Equateur avec nous en live sur 20 Minutes.

60.000 spectateurs attendus

En effet, c’est la première fois de l’histoire qu’un tel événement a lieu au Moyen-Orient et de nombreux problèmes concernant les droits de l’Homme et l’écologie autour de son organisation sont pointés du doigt. Quoi qu’il en soit, la Coupe du monde se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022, date de la finale tant attendue. Nul doute que le pays organisateur mettra le paquet sur cette cérémonie d’ouverture, qui plus est car il s’agit de sa première participation à un tel événement.

Même si l’Équateur est favori sur ce match, le Qatar jouera crânement sa chance et voudra montrer ses progrès au monde entier, devant ses supporteurs. D’autant qu’il avait battu les Équatoriens en match amical en 2008 (4-3). Le joueur à suivre se nomme Pervis Estupiñán. Le latéral gauche est un des hommes forts de Brighton en Premier League et il est dans le viseur de l’Olympique Lyonnais.

60.000 spectateurs ont obtenu leur billet à prix d’or pour cette cérémonie qui se déroulera dans le Stade Al Beyt d’Al-Khor, ce qui promet une belle ambiance. Pour être sûr de ne manquer aucune rencontre, ajoutez simplement les matchs de la compétition dans votre agenda grâce à nos outils automatiques en suivant ces liens :





Sur quelle chaîne regarder la cérémonie d’ouverture ?

La cérémonie d’ouverture et la rencontre seront diffusées en clair sur TF1, avec Grégoire Margotton et son acolyte Bixente Lizarazu aux commentaires, à partir de 15h35. Vous pourrez aussi voir les festivités et Qatar – Équateur avec une prise d’antenne dès 15h30 sur beIN Sports 1 si vous êtes abonné.