Faisons le compte, à tête reposée. Pour cause de blessures, la France va disputer cette Coupe du monde sans ses deux tauliers du milieu, déterminants dans la conquête du titre en 2018 (Paul Pogba et N’Golo Kanté) mais aussi sans un défenseur central également titré en Russie (Presnel Kimpembe). Outre ces trois titulaires en puissance (quand leur corps le veut bien), dont un Pogba également primordial hors terrain, les Bleus se retrouvent privés au Qatar d’un gardien remplaçant à l’étoffe d’un numéro 1 (Mike Maignan) et, depuis mardi, du joueur de l’année en Bundesliga (Christopher Nkunku).

Parce qu’on est de bons patriotes et qu’on ne veut pas porter encore un peu plus la poisse à Didier Deschamps, on passera vite sur les inquiétudes pesant sur Karim Benzema et ses « gênes musculaires ». Ou bien sur les interrogations autour des défenseurs Lucas Hernandez et Raphaël Varane, qui ont davantage croisé de kinés que d’attaquants adverses depuis le début de saison.









Pour ne pas inutilement faire pleurer dans les chaumières malgré ces cinq forfaits de taille, on s’est penché sur le sort des autres outsiders ou favoris de ce Mondial automnal. Alors ? Et bien, on n’a pas trouvé moins bien loti que la France. Petit tour d’horizon des principaux blessés, par ordre alphabétique des nations.

Allemagne : Florian Wirtz, Marco Reus, Timo Werner

Angleterre : Ben Chilwell, Reece James, Emile Smith-Rowe

Argentine : Giovanni Lo Celso

Belgique: Alexis Saelemaekers

Brésil : Philippe Coutinho, Arthur Melo

Pays-Bas : Georginio Wijnaldum

Portugal : Diogo Jota, Pedro Neto, Ricardo Pereira

Sénégal : Bouna Sarr

Dans le cas des Lions de la Teranga, on pourrait chipoter sur le cas Sadio Mané. Voir l’attaquant du Bayern et son péroné droit endolori fouler une pelouse qatarie avant la fin de la phase de groupes relèverait du miracle, mais en attendant, il fait bien partie de la liste des 26 joueurs des champions d’Afrique. Comme Romelo Lukaku pour la Belgique ou Memphis Depay pour les Pays-Bas, deux attaquants à la participation longtemps douteuse.

Tranquille comme Luis Enrique

La palme du confort revient toutefois à Luis Enrique, malgré un pépin de dernière minute avec son latéral gauche José Gaya (cheville). Le cœur aussi léger que le bulletin médical de la sélection espagnole, le patron de la Roja peut préparer tranquillement ses lives sur Twitch, après avoir laissé de son plein gré Thiago Alcantara, David De Gea ou l’increvable Sergio Ramos sur le bord de la route vers Doha.

De quoi faire rager Deschamps, dont la bonne étoile proverbiale semble avoir changé de galaxie depuis l’Euro 2021. Après 10 ans à la tête des Bleus, DD arrive au Qatar avec plus de défenseurs centraux que de certitudes, et certains milieux de terrain dont le PSG ne voudrait pas pour doublures.





Entre des résultats en berne, un contexte fédéral bien lourd et l’ombre envahissante de Zinédine Zidane, le Basque n’a plus qu’à croiser les doigts pour que la machine se remette peu à peu en marche, bien aidée par un moteur offensif sans beaucoup d’équivalents dans le monde.

Des prières pour Mbappé

Espérons donc que les jours de récup' pris par Benzema à Madrid lui aient fait du bien, qu’Antoine Griezmann retrouve la grâce de ses belles années en Bleu et prions surtout pour que Kylian Mbappé ne se blesse pas. Parce que certes, le Parisien est cabochard, mais il reste l’un des rares (le seul ?) à posséder la clé pour ouvrir toutes les défenses du monde. A commencer par celles de l’Australie, du Danemark et de la Tunisie en phase de poules.