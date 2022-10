Il reste encore quelques heures pour espérer – ou plutôt pour prier, au point où on en est –, mais il n’est sûrement pas inutile de se préparer à une mauvaise nouvelle. Car s’il faudra attendre jusqu’à lundi matin pour connaître véritablement l’ampleur des dégâts (L’Equipe parle de trois semaines d’absence ce dimanche, son entourage d’une blessure « moins sérieuse que redoutée »), le visage de Raphaël Varane au moment de quitter la pelouse de Stamford Bridge samedi lors du match entre Manchester United et Chelsea (1-1) en disait tout de même long.

Court-circuité par une grosse douleur musculaire alors qu’il tentait d’intervenir sur Pierre-Emerick Aubameyang, le défenseur central n’a pu retenir ses larmes. Celles d’un joueur qui ne connaît que trop bien cette sensation et qui sait que les délais pour revenir à temps avant la Coupe du monde s’annoncent très courts.

Raphael Varane sort en pleurs sur blessure lors de Chelsea / Manchester United 😬



Coup dur pour l'international français à un mois de la Coupe du Monde 😓#CHEMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/GOqflZ7Mch — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs retenus le 9 novembre, et le premier match de l’équipe de France est prévu le 22, contre l’Australie. Le sélectionneur l’avait répété lors de l’annonce de sa dernière liste : « Je ne partirai pas avec un joueur, quel qu’il soit, qui ne puisse pas être apte physiquement pour le premier match. »

Varane, malheureusement pour lui, est bien placé pour le savoir. Blessé (à la cuisse, déjà) avant l’Euro 2016, il avait dû quitter les Bleus, alors qu’il aurait pu espérer être de retour pour le deuxième ou le troisième match de poule. Deschamps avait été inflexible. « Là-dessus, je n’aurai pas d’évolution », avait aussi assuré ce dernier en septembre.

Vers un retour à une défense à quatre ?

Le pire est à craindre pour le vice-capitaine de la sélection, qui avait raté un mois et demi de compétition entre novembre et décembre de l’année dernière pour le même type de lésion musculaire. Un forfait du Mancunien créerait un grand vide dans le vestiaire tricolore, tant son influence a grandi ces dernières années. Il obligerait également Deschamps à revoir sa copie tactique, car une défense à trois avec et sans Varane, qui tient le poste le plus délicat au centre, n’aurait pas du tout la même fiabilité.

Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ou Ibrahima Konaté, postulants naturels en cas d’absence du patron, ne sont pas particulièrement à l’aise dans cette position. Un retour à une défense à quatre serait alors une option, mais le temps de préparation avant de se jeter dans le grand bain sera très court pour faire les réajustements nécessaires au sein d’une équipe qui évolue en 3-5-2 depuis de longs mois maintenant.

Voilà donc un nouveau casse-tête en perspective pour Didier Deschamps et son staff, pas épargnés ces dernières semaines par les mauvaises nouvelles. N’Golo Kanté est déjà forfait, Mike Maignan est plus qu’incertain, Paul Pogba va devoir réaliser un petit miracle pour en être. Petites lueurs, quand même, le milieu de la Juventus Turin semble en avance sur ses temps de passage, tout comme Lucas Hernandez, autre grand blessé sur le retour. Presnel Kimpembe est lui aussi espéré rapidement.

Les trois semaines de compétition restantes avant le départ pour le Qatar vont être très, très stressantes. Il faudrait peut-être songer à mettre Kylian Mbappé et Karim Benzema sous verre, non ?