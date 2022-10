Jamais deux fois de suite. Muet le week-end dernier face à Liverpool, Erling Haaland a repris ses bonnes habitudes samedi avec un doublé lors de la victoire de Manchester City contre Brighton (3-1). Le Norvégien s’est fait un plaisir de désosser la faible défense des Seagulls, notamment sur son premier but, où il a envoyé valser le pauvre Adam Webster d’un coup d’épaule de buffle avant de marquer dans le but vide.

Ça nous avait presque manqué, un but du "Cyborg Haaland"❗️



(le défenseur il s'est fait éteindre par Erling 😅)#MCIBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/0pCeEXXoMz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2022



Haaland a ensuite inscrit un penalty tout en finesse (non) pour faire le break avant la pause. Ses 16e et 17e buts de la saison, déjà. ll s’agit aussi, au passage, des 599e et 600e but de City en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola, un cap que seuls le Manchester United d’Alex Ferguson et l’Arsenal d’Arsène Wenger avaient franchi sous un seul entraîneur. En 239 matchs, cela fait une jolie moyenne de 2,5 buts par rencontre.

Au classement, City met la pression sur Arsenal en revenant à un petit point. Les Gunners, leaders avec neuf victoires en dix matchs, se déplacent à Southampton ce dimanche après-midi.