Raphaël Varane fait-il déjà une croix sur le Mondial au Qatar, qui débute dans trois semaines ? Le défenseur international français de Manchester United s’est blessé au cours du match de Premier League à Chelsea, ce samedi, avant de quitter le terrain en marchant mais en larmes.

Après avoir tenté d’intercepter une passe en profondeur vers Pierre-Emerick Aubameyang, peu avant l’heure de jeu, le pied droit du joueur a semblé se planter dans le sol et il s’est écroulé vers l’avant. Raphaël Varane est resté un long moment le visage au sol et apparemment déjà conscient de la gravité de sa blessure, avant l’intervention des soigneurs. Il a refusé de sortir en brancard, faisant le tour du terrain en marchant apparemment normalement, sous les quolibets des fans des Blues, le visage dans son maillot ou enfoui dans ses mains pour essuyer ses larmes. La blessure de Raphaël Varane est a priori située aux ischio-jambiers (arrière de la cuisse), a-t-on appris auprès de l’entourage du joueur contacté par l’AFP.

A un mois du premier match de l’équipe de France au Qatar, contre l’Australie, et malgré sa réaction qui semble laisser peu d’espoir, les résultats des premiers examens pour le vice-capitaine des Bleus seront scrutés avec anxiété par le sélectionneur Didier Deschamps et son staff.

Malgré l’accolade chaleureuse de son entraîneur Erik ten Hag quand il a atteint l’entrée des vestiaires, c’est la tête basse qu’il est entré dans le tunnel réservé aux joueurs. Après le match, ten Hag s’est montré évasif sur l’état de santé du joueur. « Rien », a-t-il tout d’abord répondu lorsque Sky Sports lui a demandé ce qu’il pouvait dire sur la gravité de la blessure ou sur ses chances de jouer le Mondial.

« Avec ce type de blessure, il faut attendre au moins 24 heures avant de pouvoir poser un diagnostic », a-t-il ensuite souligné en conférence de presse. Interrogé sur les larmes du joueur à sa sortie, le coach a assuré « comprendre son émotion, mais il doit attendre, on ne sait pas ». « Evidemment, il a l’expérience (de ces blessures), mais le secteur médical du club doit faire son travail pour avoir le bon diagnostic », a-t-il insisté.

Varane avait déjà raté un mois et demi et neuf matchs avec son club pour une lésion similaire de début novembre à fin décembre, la saison dernière. Cette blessure est un gros coup dur pour l’ancien Madrilène qui restait sur des belles prestations avec les Red Devils et qui avait déjà raté l’Euro-2016 en raison d’une blessure à la cuisse gauche, contractée fin mai.