Le torchon brûle entre le ministère des Sports et la Fédération française de football (FFF), à l’approche de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Ce vendredi matin sur RTL, la ministre Amélie Oudéa-Castéra s’est dite « choquée » par la réaction du président de la FFF, Noël Le Graët, dans l’émission Complément d’enquête diffusée jeudi sur France 2, après avoir visionné des images des conditions de vie de travailleurs sous-traitant de l’hôtel des Bleus dans le petit émirat.

A la suite de ce reportage montrait des chambres exiguës infestées de cafards où les travailleurs s’entassent sur des lits superposés, « NLG » avait tranquillement répondu au journaliste qui l’interrogeait : « C’est pas insoluble ça, c’est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça ». « Je peux vous montrer plein d’images comme ça dans plein de pays, même peut-être pas loin d’ici », avait-il poursuivi depuis son bureau parisien.





🔴Maintenant sur @France2tvpic.twitter.com/y1bKqKefKw — Complément d'enquête (@Cdenquete) October 13, 2022







« Cette réaction m’a choquée, j’ai trouvé qu’elle était hors-sol », a lâché la ministre des Sports. « Elle manquait d’humanité et même de lucidité », a-t-elle ajouté. « Il faut que la FFF prenne sa part de responsabilité et fasse tout ce qui est en sa capacité pour que sur le sujet des conditions de travail, du respect des droits humains sur son camp de base, la situation s’améliore. Par rapport aux images très choquantes qu’on a vues hier, des réactions s’imposent », a-t-elle estimé.

Plusieurs autres sujets de griefs

Ces images ont conduit la FFF à annoncer une mission de vérification sur place, vérifications qui « ont permis d’écarter la société de sécurité » en raison de « nombreuses irrégularités inacceptables », explique la fédération dans un courrier du 2 octobre produit par l’émission.

Avant cette nouvelle polémique, les relations n’étaient déjà pas au beau fixe. Début octobre, la ministre avait adressé un courrier à la FFF lui demandant de fournir des preuves de son action concernant les droits humains lors de la Coupe du monde au Qatar. « J’ai eu un premier retour qui honnêtement n’a pas levé les doutes, donc je ne vais pas les lâcher sur le sujet », a expliqué Amélie Oudéa-Castéra. « Je veux qu’on soit vigilant et irréprochable, a-t-elle martelé. Ils se sont engagés à se retrouver sur place dans les tout prochains jours, ils doivent faire le job. »









La ministre a par ailleurs affirmé qu’elle tirerait toutes les conséquences de la mission d’audit en cours à la FFF, alors que de nouveaux témoignages anonymes d’ex-salariées, divulgués par Radio France mercredi, ont évoqué un comportement « inapproprié » de Noël Le Graët, ce qu’il « conteste fermement ».

« Je veux que cette fédération soit exemplaire dans la manière dont elle s’empare de cet enjeu majeur », a dit la ministre, en référence aux violences à caractère sexistes et sexuelles. « On va mener ce travail de manière indépendante dans le respect du contradictoire, avec méthode » et « ma main ne tremblera pas au moment d’en tirer toutes les conclusions », a-t-elle assuré. De quoi entamer la placidité du président de la première fédération sportive de France ?