De notre envoyé spécial à Doha,

Ça ne fait même pas une semaine qu’on est arrivé à Doha, et encore moins de temps que le journal des Bleus a fait son grand retour sur notre site, et voilà qu’on a déjà envie de tout envoyer bouler et de rentrer se blottir sous un plaid devant un film de Noël. Avec l’annonce du forfait de Karim Benzema pour le premier match face à l’Australie, et probablement pour le Mondial tout entier, à quoi bon faire semblant ? Déjà qu’il n’y avait pas beaucoup de motifs d’excitation pour cette Coupe du monde à l’envers, alors là… Mais il faut se faire une raison, avec ou sans Karim, la vie des Bleus continuent. Alors allons-y : journal des Bleus, quatrième épisode, action !









Il nous restait encore trois bouchées de ce délicieux brownie (surmonté d’une boule de glace à la mangue) quand on a vu le numéro du boss de 20 Minutes Sport s’afficher sur le téléphone. Un coup d’œil à l’horloge : 21h15 à Doha, 19h15 à Paris. Rarement bon signe à cette heure-là. « T’as vu pour Karim ? ». Ah… Euh… Non… Et là on a compris. Ce qu’on redoutait depuis un moment s’est produit, les fibres musculaires du Ballon d'or ont dit stop. Le pire dans tout ça, c’est que ce n’est pas la cuisse droite - celle qui hantait nos nuits depuis le début du rassemblement - mais la gauche qui a lâché.

Après avoir passé une IRM à l’hôpital Aspetar de Doha, le verdict est tombé à 23h27 très exactement, le buteur tricolore souffre d’une lésion du droit fémoral qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines. « Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. Touché au quadriceps de la cuisse gauche. L’attaquant du Real Madrid est contraint de renoncer à participer au Mondial », a écrit la Fédération. Monde de merde.

Les Bleus « un cran au-dessus de Monaco » pour Disasi

Premier des deux Monégasques prévus samedi en conférence de presse, avec son pote Youssouf Fofana, le petit nouveau Axel Disasi n’a pas caché que le gap entre la vie en club et celle en sélection était assez élevé. Interrogé sur ce qui l’a le plus surpris depuis son arrivée en équipe de France, l’appelé de dernière minute en remplacement de Presko Kimpembe déclare « ce sont les moyens mis en place pour que les joueurs puissent performer ». « Le château, je le voyais plus à la télé, le fait d’avoir dormi dedans, c’est quelque chose de pas mal ! Quand on arrive en équipe de France, on s’y sent bien. Après, au niveau technique, c’est pas mal (rires), il y a de quoi faire, a-t-il décrypté. J’en apprends un peu plus. Sans manquer de respect à Monaco, ici c’est un cran au-dessus. Dans tout ce qui est de vitesse et intensité. »

Fofana à faim, très faim

S’il n’est pas né de la dernière liste, Youssouf Fofana fait encore partie de la bleusaille de ce groupe. Ce qui ne veut pas dire que le milieu de terrain monégasque ne nourrit pas de grandes ambitions lors de cette Coupe du monde, avec en tête sa bonne performance lors de la victoire en Autriche fin septembre. « C’est peut-être une surprise pour vous, mais moi, ça fait longtemps que je travaille pour être ici, pour accrocher l’équipe de France, a-t-il souri. J’ai fait mes preuves en septembre, le coach m’a validé, les autres joueurs aussi, et je ne suis donc pas totalement surpris d’être de cette aventure. » De quoi ambitionner « une place dans le 11, comme les 26 mais toujours dans le respect de mes coéquipiers ». Cela va de soi.

Le programme du jour

Dimanche, jour du lancement officiel de la Coupe du monde, l’entraînement des Bleus sera intégralement ouvert à la presse. Avant cela, deux nouveaux joueurs dont l’identité n’a pas encore été dévoilée passeront en conf' sur les coups de 17h30, heure de Doha City.