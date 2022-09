France - Autriche EN DIRECT : Mbappé frappe d'entrée, mais il était hors-jeu... Suivez ce match avec nous

20h16 : Une défaite et c’est la relégation

Si l’Autriche gagne ce soir, il ne s’agira pas seulement de la 5e victoire d’affilée sans victoire pour la France. Les Bleus seraient assurés de descendre en Ligue B de la Ligue des nations avant même leur déplacement au Danemark dimanche. Non seulement, ça donnerait encore plus de matchs en bois, mais en plus ça pourrait compliquer les choses en vue des qualifs pour l’Euro 2024 (sur ce point, on attendra pour vous en dire plus tellement c’est compliqué).