Fillon Maillet sort la carabine contre les haters. On n’était absolument pas prêt à ce qui allait se passer quand QFM s’est avancé au micro de la chaîne L’Equipe pour débriefer sa quatrième place sur la mass start d’Anterselva, dimanche, lui qui semblait avoir fait le nécessaire pour arracher son premier podium en individuel de la saison. Après avoir fait part de sa déception, le héros des JO de Pékin a alors regardé la caméra « droit dans les yeux » pour adresser un message sans équivoque à ceux qui, bien planqué derrière leur télé, le critique, lui et les autres biathlètes français, eux qui réalisent jusqu’ici une première partie de saison calamiteuse.

« Il y a deux ans on me mettait sur un piédestal, tel un dieu du biathlon, et cette année les critiques se font fortes. Je trouve ça dommage. Je m’adresse aux spectateurs qui ont la critique un peu facile ou qui s’imagine que le biathlon c’est facile, on donne beaucoup de nous-mêmes et les personnes qui sont là pour nous critiquer, qu’ils aillent mettre (NRJ) 12, regarder la téléréalité, c’est fait pour ça, vous pourrez critiquer et lâcher votre venin, a-t-il lâché. Nous, on fait du biathlon, on donne le meilleur tous les jours et on attend des personnes qui nous suivent qu’elles nous soutiennent et non qu’elles nous descendent. »

« J’ai mis mon maximum aujourd’hui (…) c’est frustrant, c’est le jeu (…) ça se passe autre part, sur un point que je ne contrôle pas »



💬 Quentin Fillon Maillet après sa désillusion en mass-start #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/FtKKcVf9wq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 21, 2024





« Si vous pensez être meilleur que nous, allez prendre une licence à la fédération française de ski et testez le biathlon pour voir un peu la difficulté. Et pour les moins courageux, je leur propose de postuler à la fédération en tant que coach, technicien, sélectionneur ou conseiller en tous genres, qu’ils sortent de leur canapé et viennent nous donner leur conseil, a poursuivi le quintuple médaillé olympique de Pékin. Je m’adresse à une minorité. Tous les autres, je les remercie parce qu’il y a eu beaucoup d’encouragements sur le bord de la piste et sur les réseaux. Merci pour ce soutien. Et je ne remercie pas les détracteurs, les gens se reconnaîtront dans tout ça. » Le message est passé, et plutôt deux fois qu’une.