Biathlon : Encore une déception pour la France, la Norvège impériale... Revivez le relais mixte en direct avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

15h50 : Allez, on va se quitter sur cette nouvelle déception pour la France, et cette nouvelle démonstration de la Norvège. On se donne rendez-vous demain pour la mass start. On devrait vibrer. Bon samedi les amis.

15h48 : Tommaso Giacomel termine deuxième avec l'Italie, devant Martin Ponsiluoma et la Suède. La France finit cinquième

15h47 : VICTOIRE DE JOHANNES BOOOOE, SUPERBE COURSE NORVEGIENNE

15h46 : Attaque de Ponsiluoma, qui met en difficulté Stalder. C'est donc fini pour QFM

15h46 : Bon, ça va être compliqué pour Fillon Maillet, qui est toujours à une quinzaine de secondes du Suédois et du Suisse.

15h45 : Devant, c'est gagné pour Boe. Giacomel finira deuxième.

15h45 : MAIS OUI QFM 5/5, QUI REVIENT A 15 SECONDES DU DUO POUR LA TROISIEME PLACE

15h44 : MAIS STALDER RESSORT DEVANT LE SUEDOIS

15h44 : Deux fautes pour Ponsiluoma, attention, attention !

15h43 : Derrière deux petites fautes pour Giacomel, mais ça va quand même finir deuxième.

15h43 : 5/5 évidemment pour le Norvégien qui a tiré à une vitesse supersonique.

15h43 : PARDOOOON JOHANNES, C'EST QUOI CE TIR DE MALADE

15h43 : Dernier tir de cette course

15h41 : En tête, Johannes Boe refait un peu le trou, avec dix secondes d'avance.

15h39 : 5/5 pour QFM qui va passer à la cinquième place et est à trente secondes de Ponsiluoma.

15h39 : O fautes pour le Suédois, pareil pour Stalder, le Suisse.

15h38 : Ponsiluoma arrive sur le pas de tir

15h38 : Une faute pour le Norvégien qui rentre direct sa balle de pioche. Giacomel derrière fait le sans faute. L'Italien revient à six secondes

15h37 : Johannes Boe sur le tir couché, déjà.

15h37 : 27 secondes de retard pour QFM sur le podium

15h36 : Bon Johannes a fait déjà le trou sur Giacomel : 15 secondes d'avance

15h35 : la troisième place est occupée par le Suédois Martin Ponsiluoma

15h34 : La France est à 1,29, mais à moins de trente secondes du podium.

15h33 : Dernier de passage de relais. Johannes Boe et Tomaso Giacomel en piste. Quentin Fillon Maillet va arriver.

15h32 : Oh Tarjei Boe qui file et laisse l'Italien derrière. Et puis, après, c'est Johannes qui arrive... Autant vous dire que bon, la course est jouée

15h30 : « J'ai eu froid aux mains, je sentais pas les balles, j'ai eu beaucoup de mal. Je n'avais pas le droit de louper [les balles de pioche]. J'apprends beaucoup de chose aujourd'hui », Jeanne Richard au micro de La chaîne L'Equipe

15h30 : La France ressort à 1'14 du duo de tête, mais à quarante secondes du podium !! Alors peut-être (non, je n'y crois toujours pas)!

15h29 : LE 5/5 POUR ERIC PERROT ALORS QUE KUEHN VA TOURNER SUR L'ANNEAU.

15h29 : Le Suisse Burckalter créé la surprise et reste troisième à trente secondes.

15h28 : Une faute pour Bionaz et Boe. Les deux biathlètes ne se ratent pas sur la balle de pioche

15h28 : Déjà le tir debout !!

15h27 : Tarjei Boe a rejoint Didier Bionaz en tête

15h25 : Une faute pour Perrot ! Il rentre sa balle de pioche direct. Mais le Français ressort à 1'28 de Bionaz. Allez, on va voir le positif, on a gagné 16 secondes. ALORS PEUT ETRE (non)

15h25 : On attend toujours Perrot sur ce pas de tir.

15h24 : Bionaz fait une petite faute, mais gère bien sa balle de pioche et repart en tête. Deux fautes pour Boe, mais lui aussi se rattrape bien.

15h23 : En tête c'est Didier Bionaz, l'Italien, qui mène toujours la danse, mais Tarjei Boe revient vite, très vite, très très vite.

15h22 : Les premières glisses de Perrot sont plutôt pas mal. Il ne reperd pas de temps.

15h18 : Allez, Jeanne Richard va passer le relais à Eric Perrot. Il va falloir nous remonter tout ça Eric, qui est à 1,43 de la tête...

15h16 : A l'avant de la course, Vittozzi a dix secondes d'avance sur le duo Haecki Gross et Knotten

15h14 : Et quand on dit 1,34, c'est pas 1 seconde 34 ou 1 mètre 34. C'est une minute et trente-quatre secondes...

15h14 : Bon, autant vous dire que c'est mort, la France ressort à 1,34 de Vittozzi, à la neuvième place.

15h13 : Aie aie aie, la Française galère avec sa carabine, mais rentre quand même ses deux balles de pioche avec difficulté

15h13 : DEUX BALLES DE PIOCHE POUR RICHARD

15h12 : Vittozzi tire à une vitesse folle. Même avec une balle de pioche, elle reste en tête. Knotten va la suivre à 9 secondes.

15h12 : Allez, le deuxième tir debout

15h10 : C'est dur pour Jeanne Richard sur les skis, qui a 27 secondes de retard sur Vittozzi.

15h08 : Gros tir aussi de Lena Haecki Gross, la Suissesse, qui est sortie à neuf secondes de Vittozzi.

15h07 : Konotten est à 4 secondes de Vittozzi, Oeberg à 13 secondes. Jeanne Richard est à 17 secondes. Allez allez.

15h06 : Une faute pour la jeune Française, mais qui met vite sa balle de pioche. Lisa Vittozzi a tiré hyper vite et a repris la tête

15h06 : Début du coucher pour les deuxièmes relayeuses.

15h03 : Début de relais un peu plus compliqué pour Jeanne Richard, qui possède 3 secondes de retard sur Oeberg. Knotten lui est aussi passée devant.

15h01 : Allez, Lou Jeanmonnot passe le relais à Jeanne Richard. Elvira Oeberg est aussi dans la partie. Arnekliev laisse la place à Knotten.

15h00 : Ca skie fort Arnekliev. La Norvégienne est revenue à deux secondes.

14h58 : La Française aura mené son relais de main de maître, toujours devant. Belle course de Lou, qui essaie de distancer la Suédoise.

14h58 : Allez, encore six kilomètres, et Lou Jeanmonnot passera le relais à Jeanne Richard.

14h55 : Lou Jeanmonnot repart avec l'Italie et la Suède. La Norvège est à 10 secondes.

14h55 : 4/5 POUR LOU MAIS ELLE PIOCHE NICKEL

14h54 : Allez, place au tir debout. C'est maintenant qu'il faut faire la diff Lou.

14h53 : Une petite dizaine de secondes d'avance pour Lou.

14h51 : Bon, la Norvégienne a repris déjà la moitié de son retard. Mais Lou Jeanmonnot creuse sur le peloton. Elle devance sa dauphine de 7 secondes.

14h50 : Arnekliev est sortie avec 17 secondes de retard sur Jeanmonnot. Bon on sait très bien que Johannes Boe peut combler tout ça en 200 mètres, mais c'est déjà ça de pris.

14h49 : La Norvégienne Arnekliev a fait deux fautes, mais a bien géré ses balles de pioche. Les autres nations n'ont pas fauté.

14h49 : LE 5/5 POUR LOUUUUUU

14h48 : Allez, premier tir couché pour Lou Jeanmonnot.

14h48 : Bon, ce n'est pas une avance de folie, 4 secondes, mais c'est déjà ça sur un début de course alors que, normalement, ça reste groupé jusqu'au premier tir.

14h47 : Lou Jeanmonnot s'envole d'entrée sur la piste. La Française durcit la course et possède quelques mètres d'avance sur le peloton.

14h45 : Lou Jeanmonnot lance donc ce relais. Tous les biathlètes devront faire trois boucles de six kilomètres et deux tirs (un couché, un debout).

14h43 : C'est partiiiiiiiiiiii !

14h42 : Allez, on va vibrer, on en est sûr, notamment avec Jeanne Richard, qui dispute son premier relais mixte. C'est Lou Jeanmonnot qui lancera le relais.

14h39 : Lors du premier relais mixte de la saison, et le seul jusqu'à présent, la France s'était imposée. On ne veut pas être oiseau de mauvais augure, mais on voit mal les Bleus venir chatouiller la Norvège aujourd'hui.

14h37 : Pour ce relais mixte simple « normal », Justine Braisaz-Bouchet est encore laissée au repos. La compo est la suivante : Jeanne Richard, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet.

14h33 : On espère que les Bleus feront mieux sur ce relais mixte que lors du relais mixte simple, où la France a fini à la sixième place. Si Julia Simon a parfaitement rempli sa mission, Emilien Jacquelin a été en difficulté, avec notamment deux tours de pénalité sur le dernier tir debout.

14h29 : Bonjour la France !! C'est une journée monstrueusement magnifique pour la France du sport. Arthur Cazaux et Océane Dodin se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, Cyprien Sarrazin a réalisé un doublé monumental à Kitzbuhel, il ne manque plus qu'un bon résultat sur le biathlon pour que la journée soit parfaite.