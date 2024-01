Kim Kardashian est-elle une icône féministe ? Si la question peut faire ricaner certains, l’interrogation est on ne peut plus sérieuse. Elle est même au cœur d’un documentaire mis en ligne ce mercredi sur Arte.tv : Kim Kardashian Theory. Coréalisée par le journaliste et sociologue Guillaume Erner et la journaliste Nesrine Slaoui, cette enquête se penche sur le phénomène Kim K et son influence planétaire, depuis l’affaire de sa sextape jusqu’à son engagement pour faire évoluer le système carcéral américain.

« Kim Kardashian est une femme aux multiples talents. Mais bien que nombreux, ils ne sont pas reconnus comme des talents "standards". Elle est extrêmement douée pour être elle-même, mais d’une façon qui est faite pour les caméras », estime Meredith Jones, professeur d’études de genre à l’université Brunel à Londres. Véritable « Kimologue », calée comme personne sur Kim K, la spécialiste compte parmi les nombreux témoignages de chercheurs de ce documentaire particulièrement fourni et étayé.

Clin d’œil au grand classique King Kong Théorie de Virginie Despentes, Kim Kardashian Theory questionne aussi la portée féministe de cette icône de la culture pop. Empire financier, matriarcat, redéfinition des canons de beauté… Comment cette femme d’affaires, star de téléréalité et reine du selfie, a fait bouger les lignes auprès du grand public.

Matriarcat et problématiques de l’intime

Keeping Up with the Kardashians sur E !, The Kardiashans depuis 2022 sur Disney+… Voilà plus de quinze ans que la famille la plus célèbre des Etats-Unis expose son quotidien dans son propre show TV. Un énième programme de téléréalité rythmé par des crises de nerfs et des crêpages de chignons ? Pas seulement. En creux, ces épisodes donnent aussi à voir un monde peu commun où les femmes soufflent le chaud et le froid et sont aux manettes de leur destin.

« C’est un matriarcat, assure la Kimologue Meredith Jones dans le documentaire. Dans cette émission, les hommes sont des pantins. Ce sont les femmes qui sont puissantes et qui interagissent de manière intéressante. » Kim K, sa mère Kris ou encore ses sœurs Kylie et Kendall, sont toutes des modèles de réussite dans leur genre, dans le domaine de la mode, des cosmétiques ou de l’influence (voir les trois à la fois).

Regardée par des millions de téléspectateurs outre-Atlantique, la famille Kardashian aborde aussi publiquement le domaine de l’intime et participe à sa façon à libérer la parole autour de sujets tabous. A l’image de Khloé qui a parlé sans détour de ses problèmes d’infertilité ou encore de Kourtney qui a révélé les dessous de sa fécondation in vitro.

L’empire Kim K

« Pourquoi Kim Kardashian est l’une des femmes les plus suivies au monde alors qu’elle ne fait rien ? », s’interroge le documentaire, avec un brin de provocation. Mais cette femme d’affaires, ancienne assistante de Paris Hilton, est loin de se tourner les pouces. Outre le fait d’avoir popularisé le selfie, « devenu un moyen fondamental d’expression » (pour le meilleur et pour le pire), Kim K « incarne une nouvelle forme de célébrité dominée par les influenceurs », explique la réalisatrice Nesrine Slaoui. L’influence sur les réseaux sociaux, un nouveau métier que Kim K a elle-même créé, pionnière d’un secteur florissant qui fait rêver un paquet de millenials et de gen Z.

Au fil des années, elle a su finement capitaliser sur elle-même et fonder un véritable empire financier : un jeu mobile à son effigie, des cosmétiques, une société de capital-investissement… Sans oublier sa marque de sous-vêtements SKIMS, véritable carton qui génère 500 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. En 2023, Forbes estimait la fortune de Kim Kardashian à 1,5 milliard de dollars. Un sens du business que l’investisseuse a même enseigné à la prestigieuse université de Harvard lors d’un cours exceptionnel l’an dernier.

« Un nouvel idéal de beauté »

Kim Kardashian, c’est aussi un physique reconnaissable entre tous, travaillé et sculpté à souhait, savant mélange de courbes et de finesses. On se souvient encore du cliché fracassant de Jean-Paul Goude de la jeune femme en 2015, sa taille de guêpe et son fessier rebondi. Derrière un narcissisme poussé à l’extrême et la sexualisation exacerbée de son corps, Kim K a aussi indéniablement provoqué une redéfinition des canons de beauté.

« Kim mais aussi ses sœurs, en termes de genre, ont réellement imposé un nouvel idéal de beauté, estime la professeure Meredith Jones dans le documentaire. Leur morphologie est aujourd’hui devenue la référence de beauté, voire l’unique modèle à suivre dans le monde. Il y a 10-15 ans il fallait être très mince, grande et avoir la peau très blanche. Aujourd’hui la mode est aux formes, aux cheveux foncés et aux femmes plus petites. »

Une icône mode et beauté qui ne s’est pas construite sans son lot de polémiques, comme le met en lumière l’enquête Kim Kardashian Theory. Brouillant les pistes sur ses origines, la jeune femme a été taxée d’appropriation culturelle à plusieurs reprises, notamment par la communauté afro-américaine.

Et si l’influence de Kim Kardashian ne s’arrêtait pas au domaine de la beauté ? Dernièrement, elle s’est illustrée dans un tout autre secteur, celui du système carcéral américain, où elle dénonce avec véhémence les conditions de détention. Sans oublier les études de droits que la femme d’affaires a entrepris depuis plusieurs années. Kim K, une grande figure politique en devenir ?