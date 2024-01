VINGT FUCKING SECONDES D’AVANCE !!!!! Voilà ce que comptait Quentin Fillon Maillet au sortir du dernier tir debout, après un excellent dernier shoot à 5/5 (20/20 au total) en moins de 17 secondes, ce qui aurait dû lui ouvrir, a minima, les portes de son premier podium en solitaire de la saison à l’occasion de la mass start d’Anterselva, dimanche. Les commentateurs de la chaîne L’Equipe était déjà en train de danser sur la table (et nous de sabrer le champagne), célébrant enfin une victoire tricolore chez les garçons dans une saison qui ressemble jusqu’alors à un véritable calvaire.

Sauf que le Franc Comtois a fini par se faire dépasser par les deux Norvégiens qui lui filaient le train, d’abord de loin, puis de plus en plus près. Jusqu’au virage fatal ou Johannes Dale, montré sur fusées, l’a déposé sur le bas-côté, avant de voir Soerum en faire de même dans les derniers hectomètres de la course. Mais comment le quintuple médaillé olympique à Pékin a-t-il pu craquer dans de telles largeurs sur les skis dans la dernière portion de course ?

Quel cauchemar pour Quentin Fillon Maillet qui après être le seul à faire un 20/20 termine à la quatrième place... 😱#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/42pzNQglMg — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 21, 2024





Interrogé quelques minutes après avoir passé à la fois la ligne d’arrivée mais aussi ses nerfs, QFM a laissé entendre sans le dire que la différence s’était faite sur la glisse, et donc sur une histoire de matériel. « J’ai mis mon maximum aujourd’hui, je suis vraiment très satisfait de mon tir et de ma gestion de la course. Je n’ai pas besoin d’expliquer comment je perds le podium aujourd’hui, voire peut-être la victoire, a-t-il ainsi déclaré. C’est frustrant mais c’est le jeu. C’est une addition de choses qui fait que ça marche, ça se passe autre part, sur un point que je ne contrôle pas. Donc c’est sûr que c’est une grosse déception, j’avais envie d’aller chercher une belle course aujourd’hui ».

« Toute l’équipe des techniciens s’en excuse »

S’il n’a pas caché sa déception, le biathlète français n’a pas voulu enfoncer les techniciens de l’équipe de France. « J’espère qu’ils trouveront la solution pour la course des filles. Comme sur les relais, on gagne et on perd ensemble, on est une équipe. C’est clair qu’il y a de la rage à la fin de la course parce que je manque mon premier podium, voire ma première victoire de la saison, mais ils sont là aussi dans les bons moments. C’est dur à avaler maintenant. Ils s’investissent beaucoup malgré tout et je les remercie quand même », a-t-il réussi à lâcher au micro de la chaîne L’Equipe.

Du côté du staff tricolore, la déception est également de mise. Et Simon Fourcade, l’entraîneur de l’équipe de France masculine, s’est empressé de faire amende honorable en parlant d’une défaillance du matériel et non d’un raté de QFM. « Le problème n’était pas physique aujourd’hui, il y a clairement eu un petit souci de glisse. Ce n’est clairement pas de sa faute. Toute l’équipe des techniciens s’en excuse par avance auprès de lui, a-t-il déclaré. La course était très propre, c’est ce qu’on va essayer de retenir aujourd’hui. Maintenant il y a forcément pas mal de déception de ne pas venir accrocher ce premier podium de la saison. On court toujours après et c’est compliqué ». Les techniciens français devront rectifier le tir au plus vite afin que pareille désillusion ne se reproduise pas du côté des filles qui, elles, lancent leur mass start à 14h45 ce dimanche.