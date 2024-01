Biathlon : Vittozzi s'impose au sprint et Tandrevold prend la tête du classement général... Revivez la poursuite dames avec nous

13h19 : Journée en demi-teinte pour les françaises ce dimanche à Ruhpolding ! Lou Jeanmonnot échoue au pied du podium et Justine Braisaz-Bouchet ne termine que 7e. Un classement qui ne lui permet pas de conserver la tête du classement général, qu'elle cède à la norvégienne Tandervold après sa deuxième place.

