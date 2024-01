Biathlon EN DIRECT : Justine Braisaz Bouchet, Julia Simon et la colonie française veulent continuer leur ruée vers l'or... Suivez le sprint avec nous

14h23 : Si on rajoute la fin décembre, ça fait 7 victoires d'affilée, grâce à Justine Braisaz-Bouchet (x4), Julia Simon (x1) et au relais (x2). Le tout agrémenté de très belles perfs des petites jeunes Sophie Chauveau et Jeanne Richard. Forcément, on n'a pas envie que ça s'arrête.