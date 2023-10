Au lendemain de la diffusion sur Canal+ du documentaire Un1que qui lui est consacré, Victor Wembanyama n’a pas manqué ses si attendus premiers pas en NBA, à l’occasion d’un match de présaison entre les San Antonio Spurs et le Thunder, lundi soir à Oklahoma City. Il y a certes eu une première défaite au final (122-121), et il ne s’agissait évidemment pas encore d’une rencontre officielle (la saison attaque le 24 octobre, avec donc un Spurs-Mavs le 25). Mais une fois ces deux précautions d’usage posées, on peut déjà s’enflammer sur la première de « Wemby », auteur de 20 points (8/13 aux tirs), 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en un peu moins de vingt minutes de jeu.

Le numéro un de la dernière Draft a carrément inscrit 18 points en première mi-temps, lancé par une claquette au rebond sur un lancer franc manqué de son coéquipier Devin Vassell (13-13, 4e). L'immense gaillard de 19 ans (désormais annoncé à 2,24 m par la NBA) a montré un aperçu de sa dextérité unique malgré sa taille, avec au menu deux dunks en fin de contre-attaque, de l’adresse à trois points (2 sur 5) ou encore une pénétration tout en puissance après un délicieux crossover entre les jambes face à Chet Holmgren. Mais aussi et surtout un panier de folie inscrit en mystifiant Jalen Williams et Chet Holmgren sur un lay-up main gauche après un gracieux spin move (à 1'21'' sur la vidéo ci-dessous).

Wemby shows he's ready for the spotlight!



Wemby shows he's ready for the spotlight!



The No. 1 pick announced his presence in his #NBAPreseason debut with 20 points 🔥 pic.twitter.com/dywgF1B7Pn — NBA (@NBA) October 10, 2023



« Qu’il joue juste le basket qu’il aime »

Sortie durant le troisième quart-temps, l’ancienne star des Mets 92 n’est plus revenue sur le terrain ensuite. « C’est ce que j’attendais de ce match. Ça me donne bon espoir, on a eu quelques superbes séquences de jeu en première période, a réagi Victor Wembanyama lundi soir. En tant que rookie, je me dois juste de me donner à 100 %. Mais je peux faire mieux encore. »

On n’en doute pas, et son légendaire coach Gregg Popovich salive d’avance face à cette perspective. « Je l’ai trouvé bon, a sobrement commenté l’entraîneur de 74 ans. Nous n’avions pas de plan spécifique pour lui ce soir, juste qu’il joue le basket qu’il aime. On réfléchit encore comment tirer au mieux parti de ses qualités. Mais comme c’est un gars intelligent, il trouvera seul, même si je n’y parviens pas. »

Chet Holmgren grand rival de Wemby pour devenir rookie de l’année ?

L’ancien mentor de Tony Parker aux Spurs ajoute : « On l’a corrigé sur deux ou trois choses ce soir, plutôt en défense. Mais c’est ainsi pour tous les jeunes joueurs qui débutent dans la ligue ». Ce match contre le Thunder était aussi l’occasion d’un premier duel de jeunes talents avec Chet Holmgren (21 points, 9 rebonds).

Lui aussi atypique intérieur de 2,16 m, le joueur américain de 21 ans sera le principal concurrent de « Wemby » pour le titre de rookie de l’année, avec Scoot Henderson (Portland), puisqu’il n’a pas disputé le moindre match la saison passée (blessure à un pied), après avoir été drafté en deuxième position en 2022. Il ne serait pas impossible d’en prendre pour quinze piges avec cette rivalité de mutants.