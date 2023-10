Voix de baryton, accent américain déjà bien rodé et corps très affûté. Pour son retour devant les caméras, lundi, après un été passé dans l’ombre à préparer sa première saison de NBA, le Français Victor Wembanyama, nouvelle star des San Antonio Spurs, a balayé son actualité et affiché ses ambitions à trois semaines de la reprise du championnat. Selon nos confrères de L’Equipe, une soixantaine de journalistes avait fait le déplacement du côté du centre d’entraînement texan, « du jamais vu » selon un habitué de l’exercice.

Dans un anglais pas loin d’être parfait, le numéro 1 de la dernière draft a détaillé ses dernières semaines de travail, basé en priorité sur le cardio ( « car on en a toujours besoin dans une saison de 82 matchs ») et la prise de muscle. « J’ai pris entre 4 et 7 kg, mais je ne veux pas ajouter trop de masse trop vite. Nous sommes sur la bonne voie. Ma préparation et ma condition physique n’ont jamais été aussi bonnes qu’aujourd’hui, je suis dans la meilleure forme de ma vie », a expliqué l’ancien des Metropolitans 92.

Victor Wembanyama : « Je sais qu'on n'a pas encore vu le côté dur de Gregg Popovich. Mais moi, je n'attends que ça […] Je suis prêt à encaisser toutes les remarques, même qu'il me gueule dessus. » pic.twitter.com/iYtKaKUDps — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) October 2, 2023



Si, de son côté, Gregg Popovich a tâché de ne pas en faire (et en dire) trop au sujet du Français, qui cristallise tous les espoirs d’une franchise et d’une ville, Wembanyama a quant à lui expliqué qu’il avait hâte de voir le maestro en action quand la saison NBA aura véritablement commencé.

Déplacement à OKC lundi prochain

Après la draft et la Summer League de Las Vegas début juillet, « Wemby » s’est octroyé deux semaines de vacances avant de revenir préparer la saison, entre San Antonio et Dallas où il était entraîné par l’ancien joueur des Spurs Melvin Sanders, zappant au passage le Mondial avec les Bleus en fin d’été. « J’en ai appris plus sur mon corps en trois mois ici, qu’au cours des cinq dernières années », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Une fois le media day terminé, Victor Wembanyama a réalisé quelques sorties en public, lors d’une tournée des bars le 24 septembre, chapeau de cow-boy sur la tête. Il en a profité pour revenir sur l’engouement de toute une ville à son sujet. « Ils me traitent comme un membre de leur famille, je leur en suis tellement reconnaissant. » Ils leur tardent maintenant de voir leur nouvel espoir en action. Ce sera lundi, avec un premier déplacement des Spurs à Oklahoma City pour un match de pré-saison.