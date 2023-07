La première de Victor Wembanyama avec les Spurs était attendue par le grand monde du ballon orange comme l’arrivée du messie, elle n’a malheureusement laissé place à aucun miracle. Le jeune Français a connu des débuts contrastés avec San Antonio en Summer League, malgré une victoire logique face à Charlotte (76-68).

Le Français de 19 ans, drafté n°1 par San Antonio le 22 juin, a inscrit 9 points et collecté 8 rebonds en 27 minutes pour son premier match avec la franchise texane. Mais l’ancien des Mets de Boulogne-Levallois a été à la peine aux tirs, réalisant un 2/13 (1/6 à trois points), dont plusieurs airballs. Il a en revanche été plus à son avantage en défense, infligeant cinq contres, bien aidé par son immense taille (2m24), même s’il a été posterizé par Kai Jones.

La foule en délire

Le début de partie fut difficile pour l’intérieur, qui a manqué ses trois premières tentatives avant de réussir son premier panier au bout de quelques minutes, provoquant la clameur de la salle.





Il faut dire qu’une véritable « Wembamania » a accompagné ses premiers pas aux Etats-Unis : affiches, maillots floqués de son numéro 1, interviews… Wemby est la principale attraction de la Summer League et considéré comme le plus grand espoir depuis un certain LeBron James, qui le qualifie volontiers d'« extraterrestre ».

Ce tournoi d’été est l’occasion pour les franchises de la NBA de lancer leurs nouvelles recrues, d’aligner de jeunes joueurs en devenir ou des vétérans en recherche de contrat. Wembanyama pourra y regoûter dimanche, avec un deuxième match amical contre Portland, l’équipe du n°3 de la dernière draft Scoot Henderson, sorti touché à l’épaule vendredi et incertain pour la suite de la compétition.