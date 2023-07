Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Six départements du sud-ouest de la France sont classés vendredi en vigilance orange pour des orages violents, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin. Sont concernés les départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne. « Une masse d’air chaude et humide s’est installée sur le sud-ouest du pays », avertit le prévisionniste. Ces orages pourront être violents, parfois accompagnés de pluies intenses, de grêle et de fortes rafales de vent. Ils s’atténueront en première partie de nuit.

La préfecture du Val-d’Oise a annoncé jeudi l’interdiction de la marche prévue samedi pour les sept ans de la mort d’Adama Traoré, décédé lors d’une interpellation en 2016 et érigé en emblème des violences policières, dans le contexte des émeutes consécutives à la mort de Nahel. Emmené par sa sœur Assa Traoré, le collectif « Vérité pour Adama » rassemble chaque année des centaines de personnes à l’occasion d’une marche à Persan et Beaumont-sur-Oise pour réclamer la mise en examen des quatre gendarmes mis en cause, et dénoncer les violences policières. A la mi-journée, la préfecture avait annoncé « envisager » l’interdiction de cette manifestation en arguant de possibles « troubles graves à l’ordre public » avec la venue d'« éléments perturbateurs ».

La « Wembamania » atteint un point inattendu aux Etats-Unis. Alors que Victor Wembanyama s’apprête à disputer son premier match de pré-saison avec les Spurs, vendredi, à Las Vegas, le Français est ultra-sollicité… y compris par Britney Spears. Mais alors qu’elle s’approchait de « Wemby » dans un restaurant, mercredi soir, la chanteuse dit avoir été violemment « giflée du revers de la main » par le garde du corps du géant tricolore, qui semble l’avoir prise pour une fan un peu trop entreprenante. La police a ouvert une enquête pour « coups et blessures ». « Je n’ai pas vu ce qui s’est passé car je continuais de marcher. Je sais juste que la sécurité l’a repoussée, je ne sais pas avec quelle force », a dit le Français devant les caméras.