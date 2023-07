La « Wembamania » atteint des niveaux ahurissants aux Etats-Unis. Alors que Victor Wembanyama s’apprête à disputer son premier match de pré-saison avec les Spurs, vendredi, à Las Vegas, une fan inattendue de la jeune star française n’est autre que… Britney Spears. Mais alors qu’elle s’approchait de « Wemby » pour prendre une photo avec lui, mercredi soir, dans un restaurant du Strip, le garde du corps du joueur aurait, selon TMZ, bousculé ou giflé la chanteuse, qui aurait, selon le site people, porté plainte auprès de la police de Vegas.

Le géant français a donné sa version vendredi face à des journalistes américains: « Il y avait quelqu'un qui m'appelait mais la sécurité m'avait dit de ne pas m'arrêter pour ne pas créer d'attroupement. Cette personne m'a attrapé de derrière, je n'ai pas vu ce qui s'est passé car je continuais de marcher. Je sais juste que la sécurité l'a repoussée, je ne sais pas avec quelle force. Je ne me suis pas arrêté pour regarder, j'ai continué de marcher »

« Excusez-moi, monsieur! »

Des photos obtenues par TMZ corroborent les grandes lignes. Wembanyama, qui n’était pas né à la sortie de Baby One More Time, en 1998, se dirigeait vers sa table, escorté par le chef de la sécurité des Spurs. Britney Spears, elle, marchait derrière eux et tentait, selon un témoin de la scène, d’attirer l’attention du joueur français en criant « Excusez-moi, monsieur », avant de lui toucher le dos.

C’est à ce moment que le « bodyguard » est intervenu. La suite n’est pas très claire. Selon le même témoin, le garde du corps aurait giflé Spears du revers de la main, faisant voler ses lunettes de soleil. Mais une source policière qui a visionné les images de vidéosurveillance affirme que le garde a écarté la main de la chanteuse et que c’est cette main – de Britney – qui aurait, dans l'élan, frappé son propre visage.

Contactée par 20 Minutes pour confirmer qu’une plainte avait bien été déposée, la police de Las Vegas n’avait pas répondu à l’heure de la publication de cet article. Wembanyama dit n'avoir appris que deux heures plus tard, incrédule, qu'il s'agissait de Britney Spears. Allez, ça va bien se régler avec un selfie et une place pour voir le match vendredi ?