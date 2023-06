Un accueil aussi chaud que la température, qui a atteint les 38 °C. Victor Wembanyama est arrivé en jet privé à San Antonio (Texas), vendredi 15h55 (22h55 en France), au lendemain de la cérémonie qui en a fait le premier Français drafté en première position dans l’histoire de la NBA.

Le prodige de 19 ans a été accueilli par quelque 300 fans survoltés. Si les médias étaient autorisés à filmer sa descente d’avion dans les locaux de l’aéroport au frais, les supporteurs des Spurs, dont certains étaient présents aux abords en milieu de matinée, installés sous des parasols et munis de glacières, étaient amassés derrière une large clôture grillagée sur un bord de route.





(via @KSATNews)pic.twitter.com/V3N0cRWLUJ — Basket USA 🏀 (@basketusa) June 23, 2023







En voyant arriver l’appareil, ils ont hurlé, comme la veille lors de la soirée de la draft retransmise dans l’AT & T Center remplie aux deux tiers de ses 19.000 places, des « Wemby ! Wemby ! » en agitant drapeaux français et nouveaux maillots de l’équipe texane floqués de son nom et de son numéro 1.

Des pancartes toutes plus inventives ou drôles les unes que les autres ont fleuri. « Les extraterrestres existent et aux Etats-Unis on les accueille ! », avait écrit un fan, en référence à la façon dont est perçu Wembanyama par LeBron James qui a utilisé ce mot.









Les supporteurs ont manifesté leur enthousiasme quand ils ont vu descendre de l’avion un jeune homme vêtu d’un maillot blanc des Spurs. Mais c’était en fait Oscar, le frère de Victor, apparu juste après et enlacé par la mascotte des Spurs. Puis le pivot de 2,24 m s’est offert un bain de foule par grillage interposé avec les fans, pour se faire prendre en photo, tout sourire et signer des autographes.

Un style bien plus décontracté que la veille

Wembanyama, tee-shirt blanc sur jogging, claquettes-chaussettes, dans un style éloigné de sa tenue Louis Vuitton de la veille, a pris le temps de serrer la main de motards de la police, attendant de l’escorter. Dans un grand van noir, il a fini par quitter les lieux et les fans ont continué de chanter à sa gloire. Insatiables et heureux, dans un ballet de klaxons.